Прекрасен их Союз

На выставке представлено более 300 работ. Фото: Павел Ворожцов

У Свердловского отделения Союза художников юбилей – 90 лет. К этой дате в Международном центре искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, ул. Ленина, 8) отрылась масштабная выставка, на которой представлены более 300 работ свердловских художников и мастеров, которых когда-то объединил один творческий союз.

Нынешний юбилей от предыдущих отличает одна маленькая, но значительная деталь. Дело в том, что благодаря исследовательской работе удалось найти точную дату основания Уральского союза советских художников (именно так тогда назвали местную структуру) – 7 сентября 1932 года.

– Свердловское отделение открылось третьим в стране, – говорит действующий председатель правления Свердловского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» Сергей Айнутдинов. – Сначала в июне 1932-го появилась организация в Москве, затем в августе в Ленинграде, а потом у нас, в Свердловске.

Выставка хоть и посвящена большому юбилею, но детальный исторический контекст самого создания Уральского союза уже не так важен. Достаточно добавить, что его создание исходило от самих художников, которые в конце 20-х-начале 30-х годов XX века находились в довольно трудном положении.

– Инициатива принадлежала художникам – им этого очень не хватало. Тогда положение дел в профессии было достаточно сложным. Ни материалов, ни мастерских, ни возможности куда-то отдавать свои произведения не было, – поясняет искусствовед Галина Шарко, которая работала над созданием выставки.

Фото: Павел Ворожцов

А творческие плоды их прекрасного Союза видны сейчас. За 90 лет художники оставили столь богатое наследие, что становится понятно, насколько ударным был этот период.

– Меня потрясли объем и охват, – оценил выставку народный художник России, член секретариата Союза художников России Александр Муравьев. – Удалось представить истоки местного отделения Союза художников. Такая полная ретроспекция – редкий сейчас случай. 90 лет – это возраст расцвета, опыта. Хочу сказать, что свердловская организация на основе заложенных корней успешно развивается дальше.

Собрать такую выставку – долгая и сложная работа. Музеи, где хранятся картины, пошли на встречу организаторам. В частности, работы передали из Музея истории Уралмашзавода, Ирбитского государственного музея изобразительных искусств, Дома офицеров ЦВО, часть своей коллекции представил основатель «Главного проспекта» Олег Гусев.

На данный момент в Свердловском региональном отделении Союза художников России 278 человек.

На открытии в кулуарах многие отмечали размах экспозиции. Юбилейная выставка занимает и первый, и второй этажи международного центра искусств «Главный проспект» (площадь выставочного комплекса, отметим, составляет более 2 000 квадратных метров). В таком большом пространстве разместили живопись, графику, декоративно-прикладное, ювелирно-камнерезное и церковное искусство. Представлены работы секций театра (в том числе кукольного), кино, скульптуры.

Фото: Павел Ворожцов

– Можно увидеть, насколько искусство как система смыслов может точно передавать время. Это не просто эстетическое переживание, но и проживание истории нашей страны, – добавляет Галина Шарко. – Исторический раздел, наверное, один из самых волнующих.

На первом этаже, отданном под живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, а также под работы секций кино и театра, находятся произведения Олега Бернгарда, Геннадия Мосина, Германа Метелева, Миши Брусиловского, Михаила Житникова, Нины Костиной, Александра Бурака, Виталия Воловича, Спартака Киприна и многих других авторов, которые в представлении, в общем, не нуждаются. Кроме того, можно увидеть эскизы к спектаклям и сценографию театрального художника Виктора Моора, авторские куклы Юлии Селаври, созданные для спектаклей Екатеринбургского театра кукол.

На втором этаже – ювелирно-камнерезное и церковное искусство. Там выставлены работы из коллекции камнерезного дома Алексея Антонова, а также картины, в частности, Александра Ремезова, Александра Мицника, Елизаветы Нетреба, Сергея Григорьева.

Но «Главным проспектом» юбилей не заканчивается. В родных стенах регионального отделения Союз художников России – на улице Куйбышева, 97 – открылась выставка архивных фотографий. В экспозиции представлены снимки, отражающие историю свердловского отделения СХР с конца 1920-х годов по сегодняшний день.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов