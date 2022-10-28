Редкие испанцы

«Испанский рыцарь убивает быка, потеряв коня» (1815-1816) девятый лист серии гравюр «Тавромахия» Франсиско Гойи

На Днях Эрмитажа в Екатеринбурге, которые стартовали 26 октября, открылись три выставки. Самая масштабная из них – «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа». Корреспондент «Облгазеты» Пётр КАБАНОВ рассказывает об экспозиции, на которой представлены произведения мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства XIV – начала XIX веков.

Государственный Эрмитаж предоставил своему «младшему брату» – «Эрмитаж – Уралу» – более 30 работ. Это не только живопись и графика, но также ювелирное и оружейное искусство, глиптика (резьба на цветных полудрагоценных камнях), керамика.

– Выставка уникальна по своему составу. Дело в том, что коллекция испанского искусства Эрмитажа – одна из самых крупных в мире. Живописная коллекция точно, после, конечно, самой Испании. На выставке представлены все знаменитые живописцы Испании – Диего Веласкес, Франсиско де Сурбаран, Бартоломе Эстебан Мурильо, – рассказал куратор выставки Святослав Савватеев.

Зрителей встречают картины художников, работавших с середины XVI до конца XVII столетия. Этот период вошел в историю испанской живописи как «золотой век». На выставке представлены три основных школы – Севильская, Мадридская и Валенсийская. Работы крупного валенсийского художника Хуана де Хуанеса увидеть за пределами Испании почти невозможно. Тем ценнее работы, которые выставляются в Екатеринбурге. В частности, его картина «Христос благословляющий» (1550–1570-е) вообще экспонируется впервые.

Взгляд притягивает большое полотно представителя севильской школы живописи Франсиско де Сурбарана «Сан Фернандо». Художник в своих работах, как отмечают искусствоведы, сочетал монументальность и суровость образов. Вот и король Фернандо III, некогда объединивший Кастилию и Лион, сурово взирает на посетителей, которые проходят дальше, к картинам Леяля, Солиса, Камило.

Для любителей разглядывать детали стоит рекомендовать работу мастера архитектурных пейзажей Хенаро Переса Вильямиля «Интерьер готического собора» (начало 1840-х). Причем завораживающее полотно, как считают в Эрмитаже, не имеет реального прототипа, и художник создал настоящую архитектурную фантазию.

Государственный Эрмитаж предоставил более 30 работ. Фото: Павел Ворожцов

Отдельный зал отведен под гравюры Франсиско Гойи – одного из самых узнаваемых испанских художников эпохи романтизма. На выставке представлено более десяти работ. Примечательно, что коллекция гравюр сформировалась в Эрмитаже сравнительно недавно. Как отмечают авторы выставки, до 1917 года графики Гойи в коллекции не было. Она поступила только в последующие десятилетия и постепенно образовалась достаточно обширная и интересная коллекция.

– Гойя известен в мире и как живописец, и как автор гравюр, – добавил Святослав Савватеев. – Он создал три больших цикла из жизни Испании. Это «Бедствия войны», «Тавромахия» – про корриду, «Капричос» – на тему борьбы человека с силами зла. Гравюры из этих циклов и представлены в Екатеринбурге.

Кроме живописи и графики, как уже писали выше, на выставке экспонируются изделия из бронзы и серебра, резной кости, керамики, художественное стекло. Также можно увидеть оружие. Испанский раздел Арсенала Государственного Эрмитажа насчитывает около шестидесяти предметов боевого и охотничьего снаряжения, девять из которых, созданных в XVI–XVII веках, включены в экспозицию в центре «Эрмитаж – Урал».

Выставка «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа» продлится до 26 марта 2023 года.

Михаил ПИОТРОВСКИЙ, директор Государственного Эрмитажа: – Картины испанского искусства в самом Эрмитаже разом не увидеть. Потому, что мы, во-первых, не показываем гравюры постоянно. Во-вторых, у нас классическое испанское искусство в одном месте, а новое искусство – в другом. В Екатеринбурге всё идет вместе. Плюс очень хорошо соединено прикладное искусство с живописным. Мы все знаем, что Испания – суперкатолическая страна. И войдя на эту выставку, понимаешь, насколько это так.