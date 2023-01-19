Перемешать и добавить на холсты

Полотно «Зима» из цикла «Времена года русской живописи». Фото: Петр Кабанов

В Екатеринбурге в Галерее Синара Арт открылась выставка творческого дуэта – Александра ВИНОГРАДОВА и Владимира ДУБОСАРСКОГО – «Времена года русской живописи». Это работы, на которых объединены «хиты» Третьяковской галереи и Русского музея – 350 фрагментов известных картин. Как это возможно – выяснял корреспондент «Облагзеты» Пётр КАБАНОВ.

Цифра, без которой не обходится описание ни одной выставки, – это количество работ. Фактически в «Синаре Арт» выставлено четыре полотна дуэта, давно произносящегося как одно слово – Виноградов и Дубосарский. Но логический подход в художественном искусстве не всегда применим. Полотна – четыре, а картин – почти 350. Размер каждого полотна – 2 метра в высоту и 7 семь в ширину. Чисто теоретически работы можно разъединить и получить полноценную выставку или, наоборот, соединить и представлять одну огромную картину.

История этого проекта началась в нулевых. Стиль самого дуэта художников формировался в 90-х, его называли то соц-артом, то пост-соц-артом. Виноградов и Дубосарский специально балансировали на границе соцреализма, добавляя к нему жанр монументального тематического полотна. Методы советской живописи смешались с контекстом нового времени. На их картинах Пабло Пикассо стоял на фоне Кремля, Арнольд Шварценеггер, словно Ленин, сидел в окружении детей, а Энди Уорхол бродил где-то на Волхонке. Казалось, что все эти сюжеты давно знакомы, несмотря на героев и необычные обстоятельства, в которых они оказывались.

В 2007 году у дуэта возникла идея объединить вместе знаковые картины русского искусства. Параллельно в Третьяковской галерее планировалось открытие экспозиции «Искусство ХХ века». Художники позднее рассказывали, что отталкивались от той мысли, что зрители часто приходят в музей только посмотреть главные «хиты». Виноградов и Дубосарский решили взять самые известные картины из собрания Третьяковской галереи (и частично из Русского музея) и объединить их на одном холсте.

– Это – работа-гипермаркет: 350 шедевров представлены на четырех полотнах, – рассказала арт-директор Галереи Синара Арт Юлия Борзенкова. – Работы притягивают тем, что они – как головоломки. У зрителя рождается свой ассоциативный ряд, который связан с нашей коллективной культурой, памятью и личными историями. Даже если вы смотрите на работу, но еще не распознали художника, вы точно подумаете: «где-то я это видел».

Виноградов и Дубосарский решили положить в основу структуры произведение Петра Чайковского «Времена года» и разделить все картины на четыре периода – весна, лето, осень, зима. Деление условное, потому что произведение объединяются скорее по образному ряду, нежели по реально изображенному времени года. Да и не на всех произведениях – к примеру, портретных – можно определить, весна это или осень.

В итоге картины из Третьяковской галереи и Русского музея перемешались в невероятный гремучий коктейль. Не без иронии и сарказма. Вот, например, в «Осени» за одним столом сидят Пушкин и Петр I, Георгий Жуков и Федор Достоевский. Владимир Ленин что-то записывает в блокнот, а на него смотрит «Девочка с персиками» с картины Валентина Серова.

Полотно «Осень» из цикла «Времена года русской живописи» творческого дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Картина имеет внушительные размеры – 7х2 метра – и состоит из нескольких сборных блоков. Фото: Павел Ворожцов

Причем механизм, взывающий к культурной памяти, действительно работает безотказно. Все увиденное на полотнах кажется знакомым до слез и прожилок, но в абсолютно абсурдных обстоятельствах. Как в волшебном мире книг про Гарри Поттера, где персонажи картин могли уходить и перемещаться друг к другу в гости, так и во «Временах года русской живописи» кажется, что герои шедевров так же расселись, разместились как им удобно.

– Уникальность проекта еще и в том, что художникам удалось в контекст актуального искусства ввести традиционную русскую и советскую живопись, – добавила Юлия Борзенкова. – Среди классических березок вдруг оказались литературные герои и реальные люди. Полотна интересны режиссурой. На картине «Зима», например, Царевна Лебедь в окружении богатырей и Ивана-Царевича на Сером волке, а на фоне – Максим Горький и Александр Невский.

Каждое из четырех полотен, помимо прочего – целая загадка. Не только в плане отгадки художников и их произведений, но и зашифрованных деталей. Например, работа «Колхозница на велосипеде» Александра Дейнеки кочует из одного «времени года» в другое, неуловимо появляясь то тут, то там. И подобных головоломок на «Сезонах» бесчисленное множество.

Виноградов и Дубосарский полноценно поработали с собраниями двух музеев. Отсняли необходимое, а некоторые репродукции были отсканированы из книг. В итоге художники подготовили компьютерный монтаж и напечатали его на холсты, дорисовав акрилом. Готовый проект был представлен в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Художники вспоминали, что часть зрителей и профессионального сообщества идею категорически не приняли, назвав дуэт «киллерами русского искусства».

– Конечно, их идея – создать что-то по типу гида «Сто шедевров живописи». Они собрали все самое лучшее вместе. И в то же время появляется ощущение, что на одной выставке ты посмотрел многих художников и их шедевры. Есть чувство насыщенности, удовлетворенности и радости, – говорит Юлия Борзенкова.

«Времена года русской живописи» будут представлены в Галерее Синара Арт до 30 января. Затем работы Александра Виноградова и Владимира Дубосарского отправятся на выставку в Московский музей современного искусства.