Для тех, кто не боится быть замеченным: в Екатеринбурге открылась ювелирная выставка Ольги Береговой

Ольга Береговая. Фото: Павел Ворожцов

В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37) представили экспозицию «Чудеса в решете». Это первая персональная музейная выставка художницы и преподавателя кафедры ювелирного искусства УрГАХУ Ольги БЕРЕГОВОЙ. Посетители могут познакомиться с более чем сотней работ автора – украшениями и графическими эскизами.

Надежный тыл – муж-ювелир

Ольга Береговая – не новое имя для Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, художница принимала участие уже в нескольких проектах учреждения. Кроме того, выставки этого автора можно было увидеть в Уральском государственном архитектурно-художественном университете имени Н.С. Алферова и в ее родном Первоуральске – в залах Инновационного культурного центра. Но вот музейная большая экспозиция для Ольги Береговой действительно первая.

На открытии особое внимание было уделено супругу Ольги – Михаилу Береговому. Он тоже ювелир – работает с поделочным камнем, является преподавателем кафедры декоративно-прикладного искусства в университете, а также творческим партнером Ольги: поддерживает все идеи и отливает оправы по ее моделям.

– Мы зачастую говорим о мужчинах-ювелирах, что у них за спиной надежный тыл в лице супруги, а в этой семье – наоборот, – рассказывает директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Юлия Ильина. – В следующем году мы уже хотим представить этот творческий дуэт вместе, поскольку на одной выставке они отлично дополнят друг друга. Михаил Анатольевич все-таки продолжает традиции уральской школы ювелирного искусства и, кстати, пытается потихоньку внедрять этот стиль в произведения жены. Но Ольга сопротивляется, ей больше нравится работать с цветом, который можно найти в эмалях и ярких камнях. Она раскрывается как человек эмоциональный, характерный. Даже то, что в оправах художница использует латунь и бронзу – добавляет насыщенности украшениям.

Кстати, на открытие своей выставки Ольга Береговая пришла в колье, выполненном мужем в технике филигрань. Хотя сама она создает украшения именно с женским началом, для прекрасного пола – некоторые серии вызывают особый интерес именно у мужчин. К примеру, на экспозиции это работы из цикла «Пермский звериный стиль». Согласитесь, даже название очень брутально. Речь о подвесках, кольцах и брошах, на создание которых автора вдохновили древние украшения, которые находят в Пермском крае.

Серия "Пермский звериный стиль". Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

– Все, что я делала до «Пермского звериного стиля», были просто фантазийные вещи. А эта серия создана по конкретному изученному материалу, – поясняет Ольга Береговая. – Мне было любопытно, почему в одном животном-чудовище соединялись разные хвосты, крылья, клювы. Все это очень интересно, имеет сакральный смысл – и, я уверена, дает определенную силу носителю.

Работы «Пермского звериного стиля», которые можно увидеть на выставке, созданы в 2021 году. Но зрители увидят уже копии, поскольку это одна из самых продаваемых серий художницы. Также внимание привлекают птицы-броши: «Алконост» из бронзы с чернением, холодной эмалью и агатом, «Сирин» – с цветным корундом и жемчугом, «Женщина-птица» с малахитом. Автор рассказывает, что про эти украшения часто говорят, будто бы они с мужским характером, но Ольга настаивает – все-таки они женские.

Следом за Коко Шанель

Вообще, женщина-ювелир – уже давно привычное явление, вряд ли кому-то сейчас придет в голову этому удивится, тем более на Урале. Однако наставница Ольги Береговой – Надежда Кузнецова долгое время была единственной женщиной-ювелиром в Свердловске, которую признали в Союзе художников. В интервью «ОГ» Надежда Кузнецова делилась, что начала свою карьеру с борьбы с украшениями, созданными мужчинами. Они, как правило, были очень тяжелыми, сделанными исключительно для витрин и выставок, а Надежда Дмитриевна выбрала принципом не создавать украшения, которые нельзя носить.

Вольно или невольно, но Ольга Береговая тоже четко следует этому правилу.

– Ольга – художник, который никогда не работает в стол, – отмечает директор музея Юлия Ильина. – Это мастер, чьи произведения ценят, носят, украшают ими себя. Хотя сама она порой пренебрежительно называет свои работы ювелирной бижутерией.

На самом деле и с ювелирной бижутерией не все так просто. Ольга Береговая – автор не одной научной публикации, посвященной Коко Шанель, которая, в общем-то, и является законодательницей моды на украшения для костюма, то есть бижутерии. Да, эти изделия стали гораздо демократичнее, чем это было принято раньше, но оттого совершенно не потеряли своей прелести и до сих пор пользуются большой популярностью.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Влюбленные пока одиноки

На выставке «Чудеса в решете» Ольга Береговая также демонстрирует, как меняется со временем техника создания ювелирных произведений. Рядом в одной витрине два гарнитура. «Зеленая ленточка» (с бериллами) сделан несколько лет назад методом восковки, то есть литьем по выплавленным восковым моделям. А комплект «Изморозь» (жемчуг, холодная эмаль, фианиты) – выполнен уже в технике 3D-моделирования, которой, кстати, Ольга Береговая обучает своих студентов.

Одна из витрин на экспозиции посвящена изделиям из барочного жемчуга (парагона). Первой появилась серия птичек – пеликан и фламинго.

– Я задумала сделать цикл из влюбленных пар, хотела показать их отношения. В эскизе так и есть, а вот в материале пока получились одинокие фламинго и пеликан, – говорит Ольга Береговая. – Зато к ним добавились бегемотик, конь, бычок, скоро завершу зайчика. Кто-то даже смеется, что это мои игрушки – наверное, так и есть.

Фото: Павел Ворожцов

Тут же можно увидеть колье с любимым многими персонажем сказов Бажова – Серебряным копытцем, а также несколько милых портретных работ: «Поэтесса», «Неваляшка» и даже автопортрет. Это очень яркие, сочные работы, часть из которых действительно хочется примерить на одежду, а некоторые использовать, например, как украшение стола. На вернисаже прозвучала фраза: «Эти произведения для тех, кто не боится быть замеченным». Автор с этим утверждением соглашается.

– Меня иногда упрекают, что я использую такие яркие цвета. И, наверное, придет время, когда мои работы будут исключительно черно-белыми, но жизнь и так серая, поэтому хочется раскрасить ее хотя бы такими забавными, веселыми украшениями, – считает Ольга Береговая.

Экспозиция будет открыта до 19 марта.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов