Великие на берегах Исети

Картина Сальвадора Дали «Кровавая слеза». Фото предоставлено Павлом Башмаковым.

Вчера, 3 марта, в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4 а) открылась выставка «Шедевры мастеров Парижской школы». В экспозиции представлены около ста оригинальных работ Сальвадора ДАЛИ, Пабло ПИКАССО, Анри МАТИССА, Марка ШАГАЛА, Василия КАНДИНСКОГО, Фернана ЛЕЖЕ.

Картины на выставке в Екатеринбурге – из частной петербургской галереи «PS GALLERY» и из личного собрания одного из крупнейших и известных коллекционеров страны Марка Башмакова. Марк Иванович был (его не стало весной 2022 года) очень разносторонним человеком. Ученый, доктор физико-математических наук, педагог, исследователь, альпинист (в 1987 году получил престижный у альпинистов титул «Снежный барс». – Прим. «ОГ»), коллекционер и библиофил.

Марк Башмаков коллекционировал произведения и Парижской школы. Этот термин ввел в 20-х годах прошлого века критик Андре Варно. Он объединил этим понятием художников, которые приехали в Париж как в важный центр европейского искусства из разных уголков мира в начале века. Это сейчас Монмартр, Монпарнас и «Улей» – знаковые туристические точки на карте столицы Франции. А тогда эти места были пристанищем талантливых мастеров, съезжавшихся творить на берега Сены.

Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Марк Шагал, Морис Утрилло, Фернан Леже, Кес ван Донген, а также Василий Кандинский, Наталья Гончарова работали в Париже. Да, их стили не были близки, но объединяло их стремление к творческому поиску и профессиональному общению. И именно их работы представлены на выставке в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ.

– Посмотрев выставку, вы получите представление обо всех основных вехах графического творчества XX века, эпицентр которого находился тогда в Париже, – говорит Павел Башмаков, коллекционер, куратор выставки, совладелец «PS GALLERY». – Все произведения являются подлинниками, многие работы, представленные в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ, ранее экспонировались в Эрмитаже.

Экспозиция будет открыта до 21 мая. Посетить ее можно в том числе и по «Пушкинской карте».