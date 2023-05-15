В Ночь музеев в Екатеринбурге откроется самый маленький выставочный зал

Полотна оформлены в золоченые рамы. Фото предоставлено организаторами Ночи музеев

Возле Водонапорной башни и памятника основателям Екатеринбурга 20 мая в 20:45 в рамках общегородского культурного проекта "Ночь музеев" на площади менее половины квадратного метра откроется музейный зал. В нем разместится выставка живописи, которая проработает только до конца мероприятия.

В экспозицию войдут более 30 авторских работ в жанре миниатюры: городские пейзажи, достопримечательности и памятные места, миниатюрные копии картин и экспонатов из музеев. Самая большая картина — 4 на 4 сантиметра, самая маленькая — 1,5 на 1,5 сантиметра. Полотна оформлены в золоченые рамы. Авторы этих работ захотели остаться неизвестными, чтобы у выставки был только один герой — Екатеринбург. Об этом сообщают организаторы Ночи музеев.

Главная тема Ночи музеев в Екатеринбурге в этом году — 300-летие Екатеринбурга, дополнительная — Год педагога и наставника в Российской Федерации. Экспозиции расскажут об истории, выдающихся людях и поводах для гордости. Рядом с Водонапорной башней развернется Информационный центр, где можно будет получить справочные материалы и задать вопросы консультантам.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Ночь музеев в Екатеринбурге откроется 140 площадок.

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