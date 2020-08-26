Опубликован список площадок «Ночи кино-2020» в Свердловской области

Жителей Свердловской области ждёт первое за последние несколько месяцев масштабное культурное мероприятие. Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт на 20 площадках региона.
Несмотря на то, что кинотеатры области ещё закрыты, у свердловчан будет возможность посмотреть кинокартины, ставшие рекордсменами российского проката: «Лёд 2», «Холоп», а также мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4». Мероприятие состоится 29 августа на 20 площадках. Из них две в столице Урала – в ЦПКиО им. Маяковского и МЕГА Парке.
Также зрителей будут ждать в Серове, Верхней Туре, Берёзовском, Каменске-Уральском, Лесном, Тугулыме, Туринске, Новоуральске, Заречном и в других муниципалитетах региона. Все кинопоказы будут организованы с учётом действующих на Среднем Урале из-за пандемии коронавируса правил безопасности.
Как рассказали «Облгазете» в Свердловском областном фильмофонде, который является одним из организаторов мероприятия, старт акции запланирован на 20:00. Вход на все сеансы свободный.
Список площадок «Ночь кино-2020»:
|Наименование населенного пункта
|Наименование площадки/кинотеатра
|Фактический адрес площадки/кинотеатра
|1
|Березовский
|Торговая площадь (уличная площадка)
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 11
|2
Верхняя Тура
|МБУК "Киновидеоцентр "КульТУРА"
|Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 3
|3
Екатеринбург
|МЕГА Парк
Свердловская область,
г. Екатеринбург ул. Металлургов, д. 87
|4
Каменск-Уральский
|Прогулочная зона перед спорткомплексом "Каменск-арена"
|Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 36
|5
ГО "Город Лесной"
Парк культуры и отдыха
|Свердловская область, г. Лесной, ул. Победы, 19
|6
Екатеринбург
|Центральный экран парка (центральный фонтан)
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 230.
|7
Патруши
|Патрушевский ДК
Свердловская область, с. Патруши, ул. Колхозная д. 23
|8
Тугулым
Сельский дом культуры
Свердловская область, п. Тугулым ул. Победы д.12
|9
|Туринск
РДК
Свердловская область, г. Туринск, ул. Декабристов д. 30
|10
|Красноярка
|Площадка перед клубом
|Свердловская область, Серовский ГО, п.Красноярка, ул. Клубная, д.19
|11
|Вятчино
|Площадка перед клубом
Свердловская область, г. Серов
п. Вятчино, Киселевское шоссе, д.10
|12
Ларьковка
|Площадка перед клубом (п. Андриановичи)
Свердловская область, Серовский ГО, п. Ларьковка, ул. Вокзальная, д. 41
|13
|Красноглинный
|Площадка перед клубом (п. Красноглинный)
Свердловская область, Серовский ГО, п. Красноглинный, ул. Школьная, д.20
|14
|Марсяты
Площадка перед клубом (п. Марсяты).
Свердловская область, Серовский ГО, п.Марсяты, ул.Клубная,д.1
|15
|Филькино
Площадка перед клубом
с. Филькино
Свердловская область, Серовский ГО, с. Филькино, ул. Хлюпина, д. 14.
|16
|Поспелково
Площадка перед клубом (д. Поспелково)
Свердловская область, Серовский ГО, д. Поспелково, ул. Школьная, д. 14
|17
|Новоуральск
|Центральный парк культуры и отдыха
Свердловская обл.,г. Новоуральск, ул. Фурманова, д. 26
|18
|Бобровский
|МБУК "Бобровский ДК"
Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Калинина, д.1-а
|19
|Арамиль
|Дворец культуры (внутренний двор)
Свердловская область, Арамиль, Рабочая улица, 120А
|20
|Байкалово
|Площадь села Байкалово, уличная сцена .
Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 23
Напомним, в 2019 году «Ночь кино» на Среднем Урале посетили свыше 30 тысяч человек.
Добавим, сегодня, 26 августа, отмечается День российского кино. Однако кинотеатры региона до сих пор закрыты. Как отметил в ходе вчерашнего брифинга замгубернатора Свердловской области Павел Креков, предпосылки для открытия зрелищных учреждений формируются, и возможно, уже на следующем заседании оперштаба решение по открытию кинотеатров будет положительным.
«Областная газета» пообщалась с представителями отрасли и узнала, как они готовятся к открытию, какова кадровая ситуация и насколько изменится репертуарная политика. Ответы на эти вопросы вы сможете найти в статье «В День кино – без кино?».