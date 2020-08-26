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Культура / Кино
26 августа 2020, 11:40

Опубликован список площадок «Ночи кино-2020» в Свердловской области

«Ночь кино-2020»

Опубликован список площадок «Ночи кино-2020» в Свердловской области. Фото: пресс-служба «Свердловского областного фильмофонда».

Жителей Свердловской области ждёт первое за последние несколько месяцев масштабное культурное мероприятие. Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт на 20 площадках региона.

Несмотря на то, что кинотеатры области ещё закрыты, у свердловчан будет возможность посмотреть кинокартины, ставшие рекордсменами российского проката: «Лёд 2», «Холоп», а также мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4». Мероприятие состоится 29 августа на 20 площадках. Из них две в столице Урала – в ЦПКиО им. Маяковского и МЕГА Парке.

Также зрителей будут ждать в Серове, Верхней Туре, Берёзовском, Каменске-Уральском, Лесном, Тугулыме, Туринске, Новоуральске, Заречном и в других муниципалитетах региона. Все кинопоказы будут организованы с учётом действующих на Среднем Урале из-за пандемии коронавируса правил безопасности.

Как рассказали «Облгазете» в Свердловском областном фильмофонде, который является одним из организаторов мероприятия, старт акции запланирован на 20:00. Вход на все сеансы свободный.

Фото: пресс-служба «Свердловского областного фильмофонда»

Список площадок «Ночь кино-2020»:

Наименование населенного пунктаНаименование площадки/кинотеатраФактический адрес площадки/кинотеатра
1БерезовскийТорговая площадь (уличная площадка)

Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 11

2

Верхняя Тура

МБУК "Киновидеоцентр "КульТУРА"Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 3
3

Екатеринбург

МЕГА Парк

Свердловская область,

г. Екатеринбург  ул. Металлургов, д. 87

4

Каменск-Уральский

Прогулочная зона перед спорткомплексом "Каменск-арена"  Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 36
5

ГО "Город Лесной"

Парк культуры и отдыха 

Свердловская область, г. Лесной, ул. Победы, 19
6

Екатеринбург

Центральный экран парка (центральный фонтан)

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 230.

7

Патруши

Патрушевский ДК

Свердловская область, с. Патруши, ул. Колхозная д. 23

8

Тугулым

Сельский дом культуры

Свердловская область, п. Тугулым ул. Победы д.12

9Туринск

РДК

Свердловская область, г. Туринск, ул. Декабристов д. 30

10КраснояркаПлощадка перед клубомСвердловская область, Серовский ГО, п.Красноярка, ул. Клубная, д.19
11ВятчиноПлощадка перед клубом

Свердловская область,  г. Серов 

п. Вятчино, Киселевское шоссе, д.10

12

Ларьковка

Площадка перед клубом (п. Андриановичи)

Свердловская область, Серовский ГО, п. Ларьковка, ул. Вокзальная, д. 41

13КрасноглинныйПлощадка перед клубом (п. Красноглинный)

Свердловская область, Серовский ГО,  п. Красноглинный, ул. Школьная, д.20

14Марсяты

Площадка перед клубом (п. Марсяты).

Свердловская область,  Серовский ГО, п.Марсяты, ул.Клубная,д.1

15Филькино

Площадка перед клубом

с. Филькино

Свердловская область, Серовский ГО, с. Филькино, ул. Хлюпина, д. 14.

16Поспелково

Площадка перед клубом (д. Поспелково)

Свердловская область, Серовский ГО, д. Поспелково, ул. Школьная, д. 14

17НовоуральскЦентральный парк культуры и отдыха

Свердловская обл.,г. Новоуральск, ул. Фурманова, д. 26

18БобровскийМБУК "Бобровский ДК"

Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Калинина, д.1-а

19АрамильДворец культуры (внутренний двор)  

Свердловская область, Арамиль, Рабочая улица, 120А

20БайкаловоПлощадь села Байкалово, уличная сцена .

Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 23

Напомним, в 2019 году «Ночь кино» на Среднем Урале посетили свыше 30 тысяч человек.

Добавим, сегодня, 26 августа, отмечается День российского кино. Однако кинотеатры региона до сих пор закрыты. Как отметил в ходе вчерашнего брифинга замгубернатора Свердловской области Павел Креков, предпосылки для открытия зрелищных учреждений формируются, и возможно, уже на следующем заседании оперштаба решение по открытию кинотеатров будет положительным.

«Областная газета» пообщалась с представителями отрасли и узнала, как они готовятся к открытию, какова кадровая ситуация и насколько изменится репертуарная политика. Ответы на эти вопросы вы сможете найти в статье «В День кино – без кино?».

Областная газета Свердловской области

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