Кому нужны изумруды? В Екатеринбурге сняли серию исторических фильмов, показывающих конец XIX начало XX века

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершились съёмки семи исторических художественных короткометражных фильмов, которые показывают истории из жизни города рубежа конца XIX – начала ХХ веков. Съёмки предваряла большая работа: в частности, простые горожане слушали лекции об истории столицы Урала, проходили обучение в специальной онлайн-лаборатории, чтобы написать свои сценарии для будущих картин. Корреспонденты «Облгазеты» побывали на заключительном съёмочном дне картины «Витрум», где по сюжету юный сын галантерейщицы влюбляется в купеческую дочь.

Стоит сказать, что фильмы снимают в рамках проекта «Город семи историй», финансируемого Фондом президентских грантов. Первый этап, можно сказать, был подготовительный, о нём мы кратко рассказали выше, второй – непосредственно съёмка картин.

Под каждую историю – «Витрум», «Гном», «Иголочка», «Уездный декаданс», «Лимонад», «Гадание», «Провокатор» – необходимо было найти команду, режиссёра, актёров. Следовательно, провести кастинг, подобрать локации (для конца XIX века), а также костюмы и реквизит – чтобы всё соответствовало исторической действительности. Сценарии у всех картин разные. Сами создатели говорят, что это смешные, трогательные и приключенческие сюжеты об исторических и реконструированных событиях. Важно, что готовые фильмы будут всё-таки художественными, что довольно интересно, поскольку в основном подобные проекты – документальные.

«Витрум» (по латыни, к слову, vitrum – стекло) снимали три дня, при том, что хронометраж вряд ли выйдет за десять минут. Использовали локации и в Харитоновском парке, и у библиотеки имени Герцена, и в Доме Маклецкого. Основная отличительная черта именно этой картины – в главных ролях дети.

– Мне сценарий этот сразу понравился, – рассказала режиссёр «Витрума» Мария Бунт. – Он по-хорошему простой. Там совершенно понятый посыл, а так не всегда бывает. Если мысль ложится в одну фразу, когда дочитал, значит всё работает. А посыл такой: не всем девушкам нужны изумруды. Фильм жизненный и близкий больше современной аудитории, чем, наверное, той, которая существовала как раз в конце XIX века.

Сама история заключается в том, что Артоша, работающий у матери в галантерейной лавке, влюбляется в купеческую дочь Анну. И чтобы добиться её внимания, в том числе наперекор своей матери (считающей, что они, в общем, не пара), отправляется на поиски изумрудов. Чем всё это закончится – секрет…

Фото: Павел Ворожцов

Сами же Артоша и Анна, в миру – 9-летний Александр Гормонов и 14-летняя Алёна Студенок – ждут на площадке в Доме Маклецкого, когда установят свет, подготовят декорации, нанесут грим. Съёмки – дело долгое, подчас весьма утомительное, поскольку приходится всё время ждать. Развлекаются юные актёры то мобильными телефонами, то играют с друг с другом в незатейливые игры, то исследуют этажи Дома Маклецкого.

– Мы немного боялись работать с детьми, – добавляет режиссёр. – Но потом поняли, что нужно делать качественный кастинг. Потратили на него много сил, и он привёл к отличным результатам. В итоге с Сашей и Алёной никаких проблем нет. Я забываю даже, что они дети. Они начинают сниматься в шесть утра, закачивают вечером, не капризничают, работают до последнего. У нас полное доверие, я уже как старшая сестра для них.

Для Алёны и Александра этот опыт – съёмок именно в кино – первый. Правда, Алёна уже принимала участие в фотосессиях как модель, а Александр играет в театре в Троицке. На вопрос о сложном графике съёмок ребята хором отвечают, что их это нисколько не смущает.

– Мы уже сработались, – говорит Алёна.

– Я не устаю, всегда можно отдохнуть. Слова выучить было несложно, потому что обычно я заучиваю длинные стихи, – добавляет Саша.

«Витрум» – это заключительная часть. Правда, семь короткометражек сюжетно между собой не связаны. Сейчас их будут монтировать и дорабатывать уже в студиях, а в ноябре на «Ночи музеев в Екатеринбурге», которая будет приурочена к Историческому дню города Екатеринбурга (18 ноября), должны представить готовый результат. Из шести фильмов («Витрум» делает профессиональная команда и в конкурсе участвовать он не будет) специальное жюри выберет один лучший и вручит денежный приз. Ещё одна картина получит Приз зрительских симпатий.

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