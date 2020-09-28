Век Ярополка Лапшина

«Пора таёжного подснежника» (на фото съёмочный процесс). Фото: Архив Музея Свердловской киностудии

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения без преувеличения самого известного режиссёра Свердловской киностудии – Ярополка Лапшина. «Угрюм-река», «Приваловские миллионы», «Демидовы», «Дым отечества»… Этими и другими картинами легендарный Ярополк Леонидович навсегда вписал себя в историю российского кинематографа, в историю Урала. Накануне памятной даты мы пообщались с его киномузой, исполнительницей главных ролей в нескольких его фильмах, народной артисткой СССР и РСФСР Людмилой Чурсиной.

«Такие роли выпадают не каждое десятилетие»

Людмила Чурсина сейчас служит в Центральном театре Российской Армии, в Москве. Однако наш звонок застал её в Петербурге, конечно, в работе. Услышав о 100-летии со дня рождения Ярополка Леонидовича, Людмила Алексеевна расстроилась, что не может быть в Екатеринбурге на мероприятии, посвящённом памяти режиссёра, но с удовольствием согласилась рассказать о дорогом для неё периоде съёмок на Свердловской киностудии.

– Для меня Ярополк Леонидович, если честно, всегда был неотделим от его супруги – Ларисы Николаевны. Это была такая гармоничная пара, они совершенно уникально общались… – вспоминает Людмила Чурсина. – Я была у них в гостях – очень милый, гостеприимный, вкусный дом. Лариса была замечательной хозяйкой, ни разу я не видела её без улыбки. Затем, уже когда они жили в Подмосковье, в Матвеевском, я приезжала на юбилей Ярополка Леонидовича, в столовой накрыли стол…

Я ему правда очень благодарна. Он мне доверил такие удивительные роли – Анфиса Козырева в «Угрюм-реке», Зося Ляховская в «Приваловских миллионах» и другие…

– Недаром говорят, что у Ярополка Леонидовича был какой-то дар привлечь не на столичную студию таких больших актёров. Почему вы откликались, ведь предложений, наверняка, было немало?

– Такие роли, поверьте, выпадают не каждый год и даже не каждое десятилетие. Тут согласишься ехать хоть за тридевять земель! Никаких раздумий у меня не было, согласилась я сразу. Ярополка Леонидовича актёры очень любили, это действительно так. Он был всегда сосредоточен, внимателен и наблюдателен. Следил за всеми подробностями – какой платочек, как держишь, как бусы надеты, как причёска, обязательно заходил в гримёрную… Очень был деликатен. Помню, когда я впервые приехала на Свердловскую киностудию, он мне сказал: «Людмила, кинопробу делаем только для того, чтобы оператор освоил лицо, увидел ракурс. Это ничего не значит. Считай, что ты утверждена». Говорил Ярополк Леонидович приветливо, но тихо. И если его супруга всегда улыбалась (она очень часто присутствовала на съёмках), то Лапшин и улыбался, и повышал голос крайне редко.

– А сейчас ходят легенды про его жёсткий характер…

– На съёмочной площадке он был готов рассказать, как бы он хотел это видеть, но доверял артистам. Если что-то не получалось, тогда уже отводил в сторонку и свойственным ему тихим голосом начинал объяснять. Однако когда мы видели, что появлялась ноздря, то все понимали – сейчас будет разнос, и тут же приводили себя в чувство (смеётся). Только выражения его лица было достаточно.

Ярополк Лапшин на съёмках фильма «Демидовы». Фото: Архив Музея Свердловской киностудии

«В отношении этих людей «звездить» нельзя»

– Те, кто работал тогда на киностудии, говорят о неповторимой атмосфере.

– И это правда. Студия была маленькая, очень уютная. Мы жили в гостинице «Большой Урал» – огромной по тем временам. Из Москвы мы привозили с собой апельсины, лимоны – тогда с этим было сложно. А после съёмок собирались пить чай – либо у меня в номере, либо у Саши Демьяненко. На съёмки приезжали рано утром, сразу в гримёрную. Какие там были замечательные женщины! Нам они приносили отварную картошечку горячую, чай, бутерброды… Так, гримируясь, мы и перекусывали, перебрасывались текстом – и шли в павильон. Всё было смешно, трогательно!

– Как раз гримёры Свердловской киностудии отмечали полное отсутствие в артистах – как бы сейчас сказали – «звёздной болезни». А редактор фильмотеки вспоминала, что была так удивлена, увидев вас в буфете в самом конце длинной очереди…

– Какая звёздная болезнь, о чём вы говорите! Это когда мозгов не хватает, простите, начинают звездить. А мы понимали, что роли потрясающие, группа замечательная – сам Ярополк Леонидович, оператор, художник по костюмам – ну как можно «звездить» в отношении этих людей!?

– С Ярополком Лапшиным на нескольких картинах, в том числе «Угрюм-реке», работал оператор Василий Кирбижеков. Бытует мнение, что именно он здесь, на Урале, сделал лучшие ваши кинопортреты в карьере. Согласны с этим?

– Да-да… Вася Кирбижеков очень талантливый оператор, который вообще мог на ногах держать камеру, а сам где-то вниз головой лежать. Он придумывал невероятные выкрутасы, чтобы найти правильный ракурс, правильно осветить…

Людмила Чурсина со съёмочной группой «Угрюм-реки». Фото: Архив Музея Свердловской киностудии

Сделано со страстью

– Вы, наверное, слышали, что недавно сняли новую версию «Угрюм-реки»?

– Да, я слышала. Анфису играет Пересильд, по-моему. Я пока не смотрела, не знаю. Ну что ж, это не первый случай, порой через десятилетия берутся переснимать. Современный режиссёр видит уже по-своему, исходя из своего мира, отношений, ценностей. Это естественно, дай бог, чтобы у них получилось. Юлия Пересильд очень хорошая актриса.

– Не знаю, какой успех будет у современного сериала, но фильм Ярополка Лапшина, несмотря на то, что в кинотеатрах он шёл в четыре серии, был невероятно популярен. Что так цепляло зрителя?

– Мне кажется, эмоции – такая сибирская страсть, сибирский колорит. Вообще каждое время выдвигает своих героев и свои фильмы. Мы со временем совпали. Первые пять лет после выхода картины – это было что-то… Слава богу, мозги у нас не поехали! Ярополк Лапшин осчастливил нас этими ролями. Перед ним, как и перед всей съёмочной группой вашей киностудии, я в вечном благодарном поклоне.

Досье "ОГ" Ярополк ЛАПШИН родился 28 сентября 1920 года в Новомосковске (Днепропетровская область, Украина). В 1930-е семья Лапшиных переехала во Владивосток, там Ярополк с восьмого класса играл в Театре юного зрителя. В 1938-м поступил во ВГИК, в мастерскую Льва Кулешова. В 1944 году с отличием закончил институт и по распределению был направлен на Свердловскую киностудию, где начал работать ассистентом режиссёра. Впоследствии руководил Свердловским отделением Союза кинематографистов СССР - с 1967 по 1994. Народный артист РСФСР (1980), обладатель ордена Трудового Красного Знамени (1986) и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почётный гражданин Свердловской области (2000). Скончался на 92-м году жизни 26 октября 2011 года после продолжительной болезни. Похоронен в Екатеринбурге, на Широкореченском кладбище.

Избранная фильмография:

"Пора таёжного подснежника" (1958)

"Угрюм-река" (1968)"Приваловские миллионы" (1972)

"Дым отечества" (1980)"Демидовы"(1983)

"Продлись, продлись, очарованье…" (1984)

"Перед рассветом" (1989)

"Я объявляю вам войну" (1990)

"Сель" (2003)

Сегодня, 28 сентября, в Екатеринбурге пройдут мероприятия, приуроченные к 100-летию Ярополка Лапшина. В 16.00 в Доме кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) пройдёт церемония гашения специального конверта, выпуск которого приурочен к знаковой дате. В фойе кинотеатра планируется представить тематическую выставку фотографий со съёмочной площадки фильмов Ярополка Лапшина.

В 18.30 состоится показ первой серии фильма «Угрюм-река» на плёнке.В 18.30 в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала (ул. Пролетарская, 18) состоится показ спектакля «Варшавская мелодия», режиссёром-постановщиком которого является Ярополк Лапшин.

Фото: Александр Зайцев

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