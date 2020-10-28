Сериал «Перевал Дятлова» представят в Женеве. Затем покажут онлайн

Российские зрители смогут посмотреть первую серию 16 ноября. Фото: Кадр из сериала "Перевал Дятлова"/студия «1–2–3 Production»

Российский сериал «Перевал Дятлова», в основе которого лежит история 1959 года о загадочной гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова на севере Свердловской области, представят на кинофестивале в Женеве (Geneva International Film Festival). Это будет первый показ готового материала на международном смотре.

«Перевал Дятлова» вошёл в программу международных сериалов. Всего их на фестивале в Женеве будет десять. Показы состоятся 8 и 11 ноября. На сеансы можно купить билеты (кстати, на один из них – 11 ноября – билетов уже нет).

Надо сказать, что «Перевал Дятлова» – первый именно художественный сериал, снятый по самой загадочной истории Урала XX века. Его производством занималась студия «1–2–3 Production», которую возглавляют продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. Именно они стали режиссёрами восьми серий. До этого, кстати, ни Никишов, ни Федорович режиссёрские работы не делали – только продюсировали и писали сценарии.

Создателям удалось ознакомиться с делом о гибели дятловцев, с материалами расследования, дневниками группы. Сериал условно будет разделён на две части: сам поход группы Игоря Дятлова на гору Отортен и расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным.

Первая часть, по словам создателей, создана с документальной точностью, вторая – уже художественный вымысел, как и сама фигура Костина (в сериале он главный герой, играет его Пётр Фёдоров). Костин должен расследовать загадочное дело. «Наш проект можно назвать антологией всего, что известно об истории перевала Дятлова», – добавляет Никишов.

Кадры самого похода сняты в чёрно-белой стилистике. Показана вся группа – Игорь Дятлов,Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Юрий Дорошенко, Александр Колеватов, Семён Золотарёв, Рустем Слободин, Юрий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль, а также Юрий Юдин – участник похода, сошедший с конечной части маршрута из-за болезни.

В картине в числе других актёров задействованы Егор Бероев, Владимир Симонов, народный артист РСФСР Сергей Шакуров.

Съёмки начались 2018 году в Мурманской области, в Хибинских горах. Завершились осенью 2019 года на Алтае.

После представления в Женеве сериал покажут на онлайн-платформе «PREMIER» с 16 ноября. В финале создатели всё же обещают раскрыть главную мистическую тайну СССР.