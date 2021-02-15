Награждение премии «Ника» состоится в апреле

Команда, работавшая над фильмом "Кино эпохи перемен" во главе с Алексеем Федорченко. Фото: Галина Соловьёва

Организаторы национальной кинопремии «Ника» объявили, что церемония награждения состоится 25 апреля, а имена номинантов за 2020 год огласят в начале марта.

Кроме того, в этот же день будут объявлены лауреаты за 2019 год. Изначально это должно было случиться в марте 2020-го, затем церемония была перенесена на осень, а затем и вовсе на 2021-й.

Среди претендентов на победу за 2019 год – екатеринбургский режиссёр Алексей Федорченко. Его картина «Кино эпохи перемен» поборется за «Нику» в номинации «Лучший документальный фильм». Также на награду в категории «Лучший анимационный фильм» выдвинут режиссёр-мультипликатор Дмитрий Геллер с работой «Хозяйка Медной горы» (этот автор начинал карьеру на Свердловской киностудии).