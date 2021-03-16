Кадр из фильма «Невьянская башня»

Завтра в Суздале стартуют конкурсные показы Открытого российского фестиваля анимационного кино. В афише – порядка двух десятков работ свердловских мультипликаторов. Вместе с Суздалем лучшие примеры отечественной анимации увидят и зрители Свердловской области – показы фестиваля пройдут на 39 площадках региона.

Суздальский фестиваль – один из самых (если не самый) престижных смотров анимационного кино в стране. В этом году он пройдёт уже в 26-й раз. Да, коронавирусные реалии не обошли его стороной, но организаторам, несмотря на это, удалось выйти в плюс. Впервые показы фестиваля пройдут в гибридном формате – и офлайн, и онлайн. Конечно, зрители в масштабе страны от этого только выиграют: у всех будет возможность в режиме реального времени следить за показами, притом абсолютно бесплатно. Подключиться к просмотрам можно на сайте suzdalfest.online, а познакомиться с полным расписанием – на официальной интернет-площадке suzdalfest.ru.

Уже пятый год подряд Свердловская область участвует в акции «Открытая премьера», благодаря которой программы фестиваля также доступны для жителей разных городов. Наш регион начинал с 15 кинозалов, а в этом году «Открытую премьеру» принимает уже 39 площадок. В Екатеринбурге – это Свердловский областной фильмофонд (ул. Блюхера, 4), там показы пройдут с 17 по 19 марта. Кроме того, гостями фестиваля станут жители Асбеста, Богдановича, Буланаша, Верхней Салды, Камышлова, Кушвы, Новоуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа, Верхотурья и других населённых пунктов. Среди передовиков – Артинский городской округ: как рассказали «ОГ» организаторы фестиваля в нашей области, из-за пандемии там решили отказаться от показов в местном центре досуга, зато устроят просмотры на местах – в шести филиалах в разных сёлах округа и в четырёх учреждениях посёлка Арти, включая детский сад и школы.

Караев, Черкасова, Геллер – в деле

Помимо того, что нынешняя программа Суздальского фестиваля включает почти два десятка фильмов уральских аниматоров, среди конкурсантов – признанные мастера, если не сказать легенды. На прошлогоднем смотре, напомним, обладателем Гран-при стал Дмитрий Геллерс картиной «Хозяйка Медной горы». Этот режиссёр родом из нашей области, начинал творческую карьеру на Свердловской киностудии, а сейчас живёт и работает в Москве. В этом году он номинирован с восьмиминутной картиной российско-китайского производства «10 000 безобразных пятен» о двух художниках, которые давно не встречались и теперь направляются друг к другу. Геллера неоднократно приглашали в Цзилиньский институт, где он ведёт практические занятия у студентов-аниматоров, итогом которых обычно и становятся фильмы. В последней работе Дмитрий Геллер выступил в роли режиссёра и сценариста, а в качестве аниматоров вместе с ним трудились семь китайских студентов. Картину покажут 19 марта.

В нашей условной категории «Мастера» также Алексей Караев (режиссёр знаменитого советского мультфильма «Добро пожаловать!»), который вместе с Александром Рубцовым на студии «СНЕГА» создал короткометражную картину «Привычка» – по мотивам стихотворения осетинского поэта Косты Хетагурова. В центре сюжета – история человека, который перехитрил одну свою очень вредную привычку, после чего жизнь в его селе наладилась. Помимо необычной идеи, авторы использовали весьма оригинальную технику.

Иллюстрация: Кадр из фильма «Привычка». Режиссёры Алексей Караев и Александр Рубцов

– Картина задумалась как рисованная, – рассказывает Алексей Караев, – в том стиле, в котором мы обычно и работаем. Но уже на стадии продумывания персонажей поняли, что в рисованной технике невозможно передать столь точные детали. И вот однажды, проходя мимо Музея Метенкова, решил зайти на выставку, где мне понравилось несколько портретов. Это натолкнуло на мысль использовать именно фотографии. Дальше нужны были типажи. Мы поддерживаем связь с Обществом осетинской культуры в Екатеринбурге, и Андрей Габараев, находясь в Осетии, начал отправлять мне фотографии… О каждом персонаже сейчас я могу рассказать целую историю. Это реальные люди, согласившиеся дать героям картины свои лица.

Ещё одна изюминка «Привычки» – аутентичная музыка. Алексей Караев приезжал во Владикавказ встретиться с музыкантами, которые по крупицам сохранили осетинские песнопения, мотивы, и сами, на оригинальных инструментах, исполнили их для фильма.

В номинации «Полный метр» представлена очень любопытная работа – «Детский альбом». Авторы описывают суть этой картины так: анимационные страницы с произведениями мировой музыкальной классики, созданными великими композиторами эпох барокко, романтизма и ХХ века. А все музыкальные отрывки, которые звучат в фильме, сыграны учащимися московской Детской школы искусств имени Я.В. Флиера. Интересно, что это совместное производство России и Беларуси – над картиной работала большая группа признанных режиссёров и аниматоров, включая свердловских – Оксану Черкасову, Наталью Чернышёву, Евгению Хазиханову и других.

Иллюстрация: Кадр из фильма «Детский альбом».

От Невьянска до Аляски и Арктики

В конкурс Суздальского фестиваля отобраны и два свердловских дебюта, для них предусмотрена отдельная номинация. Это «Аляска» Оксаны Кувалдиной («А-фильм») – картина, основанная на фольклоре алеутов, и «Самый страшный» Павла Никифорова («СНЕГА») – история о буйволе, подружившемся с маленькой птичкой.

Иллюстрация: Кадр из фильма «Самый страшный».Режиссёр Павел Никифоров

Также на победу претендуют две студенческие работы, созданные на базе Уральского архитектурного университета. Одна из них может взять уже своей актуальностью – «Карантин». Это анимационно-документальный фильм, созданный большой группой авторов по итогам четырёхдневного воркшопа на фестивале «Кинопроба». Вторая называется «Набор для создания мышки», над ней трудились три студента – Иван Ханжин, Василиса Макшакова и Анна Исакова. Эта группа будет рада победе любого из названных проектов, поскольку в «Карантине» без их участия тоже не обошлось.

Что касается категории «Прикладная анимация», то вот уже несколько лет подряд свердловчанам есть что предложить и есть с чем конкурировать. В этом году и конкурсные, и внеконкурсные работы в этом виде связаны с екатеринбургской студией «Светлые истории». И здесь самые разные работы – от представления разных компаний и образовательных роликов для Банка России до самопоздравления режиссёра Максима Куликова с говорящим названием «Двадцать восемь». Конечно, бытует мнение, что художник должен быть голодным, но представители этой студии доказывают, что и зарабатывать можно, не ограничивая себя в творчестве.

И ещё о внеконкурсе. Работы, попавшие туда, безусловно, заслуживают вашего зрительского внимания. Более того, благодаря этим фильмам мы видим развитие этого вида искусства в нашем регионе. Мы уже привыкли, что уральская анимация обычно «молчит», то есть диалогов в фильмах местных режиссёров практически нет. А в афише этого года есть несколько ярчайших примеров, нарушающих эту традицию.

Иллюстрация: Кадр из фильма «Невьянская башня».Режиссёр Елена Лапшина

Один из них – мультфильм «Невьянская башня» режиссёра студии анимации Инновационного культурного центра Елены Лапшиной. У автора получилось языком современных подростков увлекательно рассказать об одной из главных достопримечательностей Урала. Сценарий Елена писала сама, а точность использования сленга проверяла на сыне. Не знаю, как отнесутся к фильму нынешние школьники, но если бы нам в своё время историю родного края иллюстрировали так, было бы здорово.

– «Невьянская башня» входит в сериал «Уральские байки», и сейчас мы уже работаем над мультфильмом про Ирбит, затем будет ещё несколько картин про интересные свердловские города, – делится с «ОГ» Елена. – К сожалению или к счастью, персонажи будут уже другие, но мы по-прежнему рассчитываем на подростков.

И если бы была номинация «Юмор», в ней, с большой долей вероятности, победил бы Григорий Малышев с фильмом о жизни коренных народов Крайнего Севера «Арктические байки» («А-фильм»).

– Сначала появилась книга моего друга Максима Хамова с иллюстрациями Сергея Ивкина, и когда я её увидел, понял, что многие истории, можно анимировать, – вспоминает режиссёр. – Конечно, нужно было поработать и с книжкой, и с исходными материалами, а затем уже создать свои иллюстрации. А для полноты эффекта пришлось ещё и песню написать (смеётся). Исполняет её, кстати, актёр Альберт Зинатуллин, он же озвучивал и саму старуху-лапландку.

Иллюстрация: Кадр из фильма «Арктические байки». Режиссёр Григорий Малышев

Площадки Суздальского фестиваля в Свердловской области: Свердловский областной фильмофонд (Екатеринбург, ул. Блюхера, 4) Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского городского округа (шесть филиалов). И четыре культурных учреждения в посёлке Арти. Централизованная библиотечная система (Асбест, ул. Ленинградская, 7) МБУ «ЦИКД и СД», кинозал «Горизонт» (Байкалово, ул. Революции, 23) БМАУК «Дирекция городских праздников» (Берёзовский, ул. Красных героев, 2 д) МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, ДиКЦ, (Богданович, ул. Советская, 1) МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, Волковский СДК (с. Волковское, ул. Ст. Щипачёва, д. 41) МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, Троицкий СДК (с. Троицкое, ул. Ленина, д. 194) Центр культуры и кино «Родина» (Буланаш, площадь Театральная) Кинотеатр «Кедр» (Верхняя Салда, ул. Энгельса, 38) Городской Дворец культуры, кинозал «Энергетик» (Верхний Тагил, ул. Ленина, 100) КВЦ «КульТУРА» (Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 3) Кинотеатр «Сорокалетка» (Камышлов, ул. Вокзальная, 14 а) Кинозал «Спутник» (Кировград, ул. Свердлова, 47) Централизованная библиотечная система (Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 3) Публичная библиотека (Новоуральск, ул. Фрунзе, 13) МБУК «Публичная библиотека Новоуральского ГО». Филиал «Детская библиотека» (г. Новоуральск, ул. Первомайская, 11) МБУК КВДЦ «Красногвардеец» (Нижний Тагил, ул. Победы, 26) Инновационный культурный центр (Первоуральск, ул. Ленина, 18 б) Дворец культуры «Горизонт» (Реж, ул. Калинина, 47) Дворец культуры «Металлург», кинозал «Галактика» (Реж, ул. Костоусова, 82) Кинозал «Россия» (Тавда, ул. Ленина 91 а) МБУК «Патрушевский ДК» (Сысертский ГО, село Патруши, ул. Колхозная, 23) МУК «ЦКиД города Михайловска» (Нижнесергинский р-н, г. Михайловск, ул. Кирова, 25) МБУК «ГЦД «Азов» (г. Полевской, ул. Свердлова, д.4) МБУК «Центр Культуры» ГО Верхотурский, кинозал «Маяк» (г. Верхотурье, ул. Свободы, 1) МБУ «ДК г.Арамиль», кинозал «Панорама» (Арамиль, ул. Рабочая, 120 А) ДК «Металлург» г. Красноуральска (Красноуральск, ул. Советская, 2)