За битвой двух вымышленных гроссмейстеров – Василия Боргова (его сыграл поляк Марчин Дорочиньский) и Бет Хармон – наблюдали миллионы людей. Фото: кадр из сериала «Ход королевы»/Netflix/Scott Frank

Уже в понедельник, 19 апреля, в Екатеринбурге после длительной паузы возобновится Турнир претендентов за право сразиться с чемпионом мира за шахматную корону. Интерес к баталиям гроссмейстеров за последний год, кажется, только вырос. Не последнюю роль в этом, как ни странно, сыграл сериал «Ход королевы», который заставил людей вновь обратиться к дебютам и гамбитам. Шахматы на экране, оказалось, могут быть весьма зрелищными и будоражить миллионы людей по всему миру.

Про миллионы, кстати, не фигура речи. Создатели сериала (оригинальный продукт популярной американской компании Netflix) отчитались, что за первые четыре недели после выхода его посмотрели 62 млн пользователей. Абсолютный успех. В России сериал встал на первую строчку рейтинга всех продуктов Netflix. А поисковые запросы в системе Google по вопросу «Как играть в шахматы?» достигли девятилетнего максимума.

До просмотра самого мини-сериала (всего семь серий) вышеперечисленные факты с трудом укладываются в голове. Как сериал о шахматах может стать самым популярным? Не в обиду будь сказано о древнейшей игре, но слишком уж она некинематографична. Шахматные партии могут длиться часами. Два гроссмейстера подолгу думают над ходами, а основная битва разворачивается в головах соперников.

В основу сюжета положен роман американского писателя Уолтера Тевиса «The Queen’s Gambit» 1983 года. Это же стало названием самого сериала. На русский язык можно перевести по-разному. Ферзь по-английски – queen, то есть королева. Следовательно, «The Queen’s Gambit» можно перевести и как «Ферзевый гамбит», что соответствует названию существующего дебюта, и как «Ход королевы».

В центре повествования – история Элизабет (Бет) Хармон. Кто знакомится с сериалом и вдруг понимает, что это имя ускользнуло из его кругозора, пусть не тянется к шахматному справочнику. Уолтер Тевис выдумал свою героиню и, соответственно, всё, что с ней происходило. До конца неизвестно, из каких именно героев Тевис собрал Бет Хармон. Есть версии, что тут просматривается личность не то Роберта Фишера (также резво начинавшего), не то Ноны Гаприндашвили, не то Веры Менчик, но точной копии Бет нет. Режиссёр фильма Скотт Фрэнк придерживался текста романа, идеально разложив его на семь серий. Уместить всё в один фильм, не пожертвовав чем-то важным, вряд ли получилось бы.

Итак, Элизабет Хармон (Аня Тейлор-Джой) рано осталась без матери, которая погибла в аварии. Девятилетняя девочка попадает в приют, где встречает свою судьбу – шахматы. Это, что называется, любовь с первого взгляда. Раз – и на всю жизнь. Играть Бет учит уборщик мистер Шейбел. Сразу становится понятно, что у девочки невероятные способности к игре, которые нужно развивать. По ночам, когда под рукой нет шахматной доски, Бет разыгрывает партии у себя в голове, а для зрителей они отражаются, как в зеркале, на потолке. Этот образ пройдёт через весь сериал. Огромные фигуры, свисающие с потолка, будут помогать Бет на протяжении всей стремительной карьеры.

Конечно, «Ход королевы» практически сразу же задаёт тему преодоления. Лейтмотив – Бет, как цветок, пробивается из неплодородной земли вопреки всем и всему – пройдёт через весь сериал. Понятно, что спорт подразумевает немалые трудности и лишения, но в образе Бет создатели воплотят всё сполна. Она сирота. Девушка-шахматист в окружении только мужчин-игроков. Потом неудачное удочерение. Снова потеря близкого человека. Поражения. Карьера катится вниз, чтобы в конце туннеля всё же увидеть свет.

«Ход королевы» по фабуле не движется сильно дальше уже привычных фильмов о спорте. Только вот если, к примеру, о футболе, хоккее и баскетболе такие фильмы уже давно нашли своего зрителя, то о шахматах так ещё никто не снимал. Да, баталии гроссмейстеров можно снять так, что по зрелищности они не уступят голам, буллитам и трёхочковым.

Да и шахматные партии тут одна краше другой. Это не набор фигур, случайно расставленных на доске. Экспертами сериала выступили чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и Брюс Пандольфини – тренер, который консультировал ещё автора романа Уолтера Тевиса. Каспаров взял несколько реально сыгранных партий мастерами мирового уровня, чтобы с помощью них демонстрировать мастерство героини. Понять их, конечно, могут далеко не все, но диалоги не фокусируются на сложных вещах, лишь вскользь упоминаются гамбиты, защиты и дебюты, бесконечно разыгрываемые в сериале. Остальной анализ люди сведущие могут провести глядя на доску. Но даже не понимая, как ходит пешка, – оторваться от экрана трудно.

«Ход королевы» показывает ещё и обратную сторону шахматного гения. Одержимость, граничащую с психозом. И одиночество. Похожие вещи описывал в известном шахматном романе XX века Владимир Набоков, где грань между игрой и реальностью постепенно размывается настолько, что окружающий мир легко уплывает. А вернуться в него всё сложнее. Особенно если ты один.

Спортивная фабула, конечно, порождает и главного противника. Антигероя, сильного и непобедимого. В «Ходе королевы» это советский гроссмейстер, чемпион мира с заковыристой фамилией Боргов. Этот персонаж тоже выдуман, хотя даже внешне чем-то напоминает Бориса Спасского.

Шахматы в СССР (в повествовании сериала время – начало и середина 60-х) почти религия. Советские гроссмейстеры тут представлены богами, сошедшими с шахматного Олимпа. Доминированию советской школы на чемпионате мира (которое в реальности длилось с конца 40-х, и лишь Фишер в 70-х смог взойти на пьедестал) здесь уделена особая глава. Не без «клюквы», конечно. Но в умеренных количествах. Боргов, к примеру, местами похож на робота, штампующего победы. Примерно такими наши кинематографисты изображали канадцев в «Легенде №17».

Но СССР тут не представлен главным злодеем, как и Боргов. А повсеместная шахматная популярность Советского Союза, скорее, данность 60-х. Играющие в парках дедушки, толпы у соревновательного зала – это даже не кино, а воспоминание былого. Вспомните и советские фильмы, и литературу, которая показывала такие сцены. Как образ из «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского, вышедших в 1959 году. В рассказе «Шляпа гроссмейстера» простой советский мальчишка подумал, что в парке играет сам Ботвинник… И символично, что «Ход королевы» заканчивается в Москве, в парке, где гениальная Бет предлагает сыграть добродушному дедушке. Потому что сериал – о битве умов, а не о противостоянии идеологий.

«Ход королевы» похож на шахматную партию. Он небыстрый, но интересный. По-своему ритмичный и хорошо сыгранный. Аня Тейлор-Джой прекрасна в своих эмоциях, поскольку именно они выходят на первый план, девушка влюбляет в себя буквально с первых кадров. Настоящая режиссёрская удача найти идеальную актрису на такую сложную роль.

Мини-сериал приглянулся любителям шахмат по всему миру. Даже известные гроссмейстеры писали и говорили, что сериал удался. Действующий чемпион мира Магнус Карлсенпоставил ему оценку 5 из 6.

И тот же Карлсен вскрыл проблему этого сериала. Карьера Бет настолько стремительна, что ни один шахматист, по сути, такими успехами похвастать не мог. Что уж говорить о женщинах-гроссмейстерах на мужских чемпионатах мира. Такая история, кажется, и вовсе может сыграть злую шутку с тем, кто только учится играть в шахматы. Сделать скачок из подвала приюта до чемпионата мира за несколько лет можно лишь в кино.

Человек давно играет в шахматы. И каждый, к примеру, чемпионат мира – отдельная драма, со взлётами и падениями. Может, когда-нибудь мы увидим талантливый сериал и по реальным событиям чьей-то судьбы? Где, уверены, нисколько не меньше захватывающих поворотов. Нужно лишь рассказать.

Турнир претендентов по шахматам, который определит соперника Магнуса Карлсена в матче за мировую корону, возобновится 19 апреля в Екатеринбурге. Он был остановлен в конце марта прошлого года из-за коронавируса. Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба – Китай), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко (все – Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Максим Вашье-Лаграв (Франция) должны доиграть семь туров и определить сильнейшего. На момент остановки лидировали Максим Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий (по 4,5 очка). Партии будут сыграны 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 апреля в отеле Hyatt Regency. Тай-брейки (при необходимости) сыграют 28 апреля. Организаторы сообщили, что часть зрителей будет допущена на игры. «Областная газета» будет внимательно следить за предстоящими шахматными баталиями.

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