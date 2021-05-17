Сериал о Владимире Мулявине и «Песнярах» выйдет в 2022-м

Сам Владимир Мулявин снимался в художественных фильмах, но сериала по его биографии ещё не делали. Кадр из фильма «Эта весёлая планета»/Мосфильм

В Белоруссии снимают сериал о жизни музыканта, народного артиста СССР, основателя и руководителя легендарного ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина. Картина с рабочим названием, повторяющим название одной из известных песен коллектива – «За полчаса до весны» – должна выйти в 2022 году.

По сообщениям белорусских СМИ, съёмочная группа завершила работу над эпизодами 50–60-х годов. Владимир Мулявин, как известно, родился в Свердловске в 1941 году в рабочей семье. Рос на Уралмаше, где и увлёкся музыкой. На самом деле, о свердловском периоде Мулявина известно не так много. Можно перечислить ряд фактов: занимался во Дворце культуры Уралмашзавода, поступил в Свердловское музыкальное училище, откуда его отчисляли, затем восстанавливали. В итоге училище Мулявин покинул сам.

С Урала музыкант уехал в 1963 году (получается, в возрасте 22 лет). Он был приглашён в Минскую филармонию. В Белоруссии впоследствии и закрутится история известных на весь Союз «Песняров».

Интересно, конечно, посмотреть экранизацию биографии Владимира Мулявина. Может быть, мы узнаем какие-то новые факты из прожитых им на Урале лет. Известно, что съёмки свердловского периода прошли в белорусском Борисове. Консультантами выступают участник «Песняров» Владислав Мисевич, помогал ещё музыкант легендарного ВИА Валерий Дайнеко. Сценарий читала дочь Владимира Мулявина Марина.

Планируется, что в сериале будет восемь серий, разделённых по разным временным отрезкам. Режиссёром выступает Кирилл Папакуль, больше известный по телевизионным проектам («Даёшь молодёжь!», «Папины дочки», постановщик «Квартирника у Маргулиса»). Известно, что на роль молодого Владимира Мулявина пригласили актёра Глеба Калюжного.

Мулявин и «Песняры» ещё не становились, скажем так, объектами художественного фильма. Документальных картин – да. Можно даже вспомнить, что ВИА появлялись в роли актёров. Самый яркий из таких фильмов – «Эта весёлая планета» 1973 года, снятый, по сути, в уникальном жанре «музыкальной фантастики». Там «Песняры» во главе с Владимиром Мулявиным исполняют песню «Наши любимые».

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