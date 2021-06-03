Фильм «Петровы в гриппе», снятый по роману Алексея Сальникова, вошёл в основную программу Каннского кинофестиваля

"Петровы в гриппе". Кадр из фильма "Петровы в гриппе"/www.kinopoisk.ru

Картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», снятая по роману уральского писателя Алексея Сальникова, вошла в основной конкурс 74-го Каннского кинофестиваля.

Это стало известно 3 июня, во время онлайн-объявления программы фестиваля 2021 года.

Напомним, что фильм по роману Алексея Сальникова начали снимать в октябре 2019 года. Оригинальный сценарий картины по роману «Петровы в гриппе и вокруг него» написал сам Кирилл Серебренников.

Роман свердловского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» был впервые опубликован в саратовском литературном журнале «Волга» в 2016 году, позднее вышел в издательстве АСТ. Роман стал настоящей литературной сенсацией последних лет и получил несколько литературных премий, в числе которых «Национальный бестселлер» и приз жюри премии «Нос».

Съёмки проходили в Москве и в Екатеринбурге. В фильме в главных ролях задействованы Семён Серзин (сам Петров), Чулпан Хаматова (Петрова), а также Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Тимофей Трибунцев, Иван Дорн. В эпизодической роли появляется Николай Коляда.

Производством картины занимается кинокомпания Hype Film при поддержке фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и Arte Cinema France. Это совместная работа кинематографистов России, Франции, Германии и Швейцарии.

74-й Каннский кинофестиваль должен пройти с 6 по 17 июля.