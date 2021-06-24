Кинотеатры четырёх муниципалитетов Свердловской области получат поддержку Фонда кино

Фонд кино окажет поддержку кинозалам в Карпинске, Талице, Верхней Салде и пгт Пышма. Фото: Павел Ворожцов.

Российский Фонд кино объявил результаты конкурса по поддержке кинотеатров в малых городах и населённых пунктах с населением до 500 тыс. человек по нацпроекту "Культура". В числе победителей значатся кинотеатры четырёх муниципальных образований Свердловской области.

Фонд кино окажет поддержку кинозалам в Карпинске, Талице, Верхней Салде и пгт Пышма. Каждому кинотеатру будет выделено по 5 млн рублей на модернизацию оборудования, в частности, они смогут приобрести современные проекторы, экраны, акустические и 3D-системы, новые кресла и рекламные панели.

Обновлённые кинотеатры должны будут открыться до конца 2021 года. Как уточняет департамент информполитики Свердловской области, репертуар этих кинозалов должен как минимум на 50% состоять из фильмов отечественного производства, а сам кинотеатр должен работать не менее 100 дней в течение полугода.

С 2015 по 2020 годы при поддержке Фонда кино в Свердловской области обновили и открыли 35 кинозалов в 30 муниципалитетах. Всего по России поддержку за этот период получили более 1 000 кинотеатров.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Правительство РФ выделит из резервного фонда 4,2 млрд рублей для распределения между организациями, осуществляющими производство, прокат и показ национальных фильмов. В Минкульте считают, что эти средства смогут помочь индустрии "от кинотеатров до кинопроизводителей".