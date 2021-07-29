Свердловская киностудия приступает к подготовке кадрового резерва

Занятия школы будут проходить, конечно, на базе киностудии (пр. Ленина, 50ж). Фото: Алексей Кунилов

Руководство Свердловской киностудии объявило о наборе в новую бесплатную школу. Речь идёт о подготовке специалистов так называемого второго состава съёмочной группы. Этот проект должен стать первым шагом на пути к перезапуску киностудии.

Напомним, что в начале апреля директором Свердловской киностудии был назначенВиктор Шадрин, который пришёл на смену работавшему на этом месте больше 17 лет Михаилу Чурбанову. Тогда же Министерство культуры РФ заявило о необходимости перезапуска киностудии, что включало планы по укреплению технической базы и расширению пула специалистов.

Что касается базы, то до конца нынешнего года должны построить две монтажные, где можно будет обрабатывать изображения в разрешении 4К. А на пул специалистов на конкурсной основе Минкульт РФ выделил киностудии порядка четырёх млн рублей, как раз на организацию курсов.

На первый поток набирают желающих обучиться по специальностям – механик камеры (видеоинженер), осветитель, ассистент художника-постановщика и ассистент художника по гриму. Всего на курс примут 40 человек, заявки нужно отправить до 31 августа. Отбор кандидатов проведут путём собеседования. Среди критериев, которым должны соответствовать будущие ученики школы, организаторы называют следующее: возраст от 21 до 45 лет, наличие профильного образования (для осветителей – средне-специальное с допуском работы с электричеством), проживание в УрФО, посещение всех занятий, в том числе по будням, и в будущем готовность к ненормированной работе и экспедициям. Что ж, вполне адекватные требования для тех, кто всерьёз намерен связать жизнь с кинопроизводством.

Занятия должны начаться 2 октября и продлиться до середины декабря. По итогу ученики получат сертификат о повышении (присвоении) квалификации. Курс включает лекции и практическую часть. Теперь к самому главному – кого выбрали в качестве преподавателей?

Видеоинженеров предстоит обучать Сергею Петрову, за плечами которого работы на таких картинах как «Грех», «Рай» и «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского и «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Преподавателем у осветителей станет Алексей Чугреев, его фильмография тоже вызывает большое уважение – это «Кочегар» (А. Балабанов), «Высоцкий. Спасибо, что живой» (П. Буслов), «Движение вверх» (А. Мегердичев) и многие другие работы. Также свой курс будет у Дениса Бауэра, художника-постановщика фильмов «Батя» и «Ледокол», сериала «Саранча» и т.д.

Ассистентов художника по гриму предстоит готовить Екатерине Крыльцовой, начинавшей творческий путь в 91-м году как раз на Свердловской киностудии, на картинах Ярополка Лапшина. Затем она продолжила сотрудничать с кинематографистами, работавшими в области («Дело было в Гавриловке», Д. Астрахан, «Двенадцатое лето», П. Фаттахутдинов, «Последняя игра в куклы», Г. Негашев) и с музыкантами на съёмках клипов («Смысловые галлюцинации», «Чайф», А. Новиков).

Как отметил директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин, продюсеры, которые готовы снимать в нашем регионе, всегда уточняют наличие второго состава съёмочной группы, что для них определяет экономическую выгоду кинопроизводства. И киношкола должна этот вопрос хотя бы частично снять. В 2022 году на киностудии также планируют организовать мастер-классы по работе киноактёра для артистов театров региона.

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