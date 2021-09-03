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Культура / Кино
3 сентября 2021, 15:20

Из Выборга – со спецпризами. На фестивале «Окно в Европу» раздали награды

Ягодин специально прилетал на фестиваль из Екатеринбурга. Фото: Геннадий Авраменко

Ягодин специально прилетал на фестиваль из Екатеринбурга. Фото: Геннадий Авраменко

В Выборге подвели итоги фестиваля «Окно в Европу». Лучшим игровым фильмом признали работу Дмитрия Фальковича «Продление жизни». Дебютной полнометражной картине уральского драматурга и режиссёра Рината Ташимова «Второе солнце» вручили специальный приз жюри.

Выборгский фестиваль в этом году прошёл с какой-то невероятной концентрацией уральцев. Достаточно сказать, что ведущий актёр «Коляда театра» Олег Ягодин появился сразу в двух фильмах основной программы («Земун» и «Асфальтовое солнце»), уральский драматург и режиссёр, бывший ученик Николая Коляды Ринат Ташимов попал в игровой конкурс с работой «Второе солнце». В анимационном конкурсе был уроженец Свердловска режиссёр Дмитрий Геллер (и его «10 000 безобразных пятен»), в документальном – «Дальний план» Владимира Головнёва.

Но на всех наград не хватило. Жюри игрового конкурса, под председательством режиссёра Ларисы Садиловой, главный приз отдало Дмитрию Фальковичу и присудило несколько специальных. Так, в частности, был отмечен Ринат Ташимов с формулировкой «За многообещающий восход». Его картина «Второе солнце» рассказывает о жизни современной сибирской татарской деревни на забытом участке Шёлкового пути.

В традиционном конкурсе «Выборгский счёт», где победителя определяют путём зрительского голосования, на первом и на втором местах оказались как раз две картины, в которых снялся Олег Ягодин. Это «Асфальтовое солнце» режиссёра Ильи Хотиненко (сына Владимира Хотиненко) и «Земун» Эдуарда Жолнина. Прекрасный подарок Олегу Ягодину на 45-летие, которое он будет отмечать 6 сентября.

Вручила свои призы и Гильдия киноведов и кинокритиков России. Эксперты также отметили «Земун», а ещё документальную картину «Дальний план» Владимира Головнёва, с формулировкой – «За сохранение и развитие жанра документальной комедии». В этом фильме, напомним, режиссёр наблюдал, как современные кинотеатры меняют жизнь в небольших городах и сёлах.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ XXIX ФЕСТИВАЛЯ РОССИЙСКОГО КИНО «ОКНО В ЕВРОПУ»

КОНКУРС АНИМАЦИОННОГО КИНО

Главный приз – фильму «Вадим на прогулке», режиссёр Саша Свирский

Специальный приз жюри – фильму «За забором», режиссёр Мария Коган-Лернер – «За художественное раскрытие социально значимой темы»

Диплом – фильму «Дылда», режиссёр Анастасия Жакулина – «За юмор и изящество»

Диплом – фильму «Пожарник», режиссёр Юля Аронова – «За оригинальное визуальное решение любовной истории»

КОНКУРС НЕИГРОВОГО КИНО

Главный приз – фильму «Спецы», режиссёр Анна Драницына

Специальный приз жюри – фильму «Рок за гранью», режиссёр Сергей Дебижев – «За отражение воздействия музыки на раскрепощение сознания советского человека»

Диплом – режиссёру Олесе Епишиной, фильм «Девяносто первый» – «За искреннее сострадание к герою»

Диплом – оператору Сергею Догорову, фильм «25 лет одиночества» (режиссёр Ирина Васильева) – «За благоговение перед жизнью и профессиональное мастерство»

КОНКУРС ИГРОВОГО КИНО

Главный приз – фильму «Продление жизни», режиссёр Дмитрий Фалькович

Специальный приз жюри – фильму «Второе солнце», режиссёр Ринат Ташимов – «За многообещающий восход»

Специальный приз жюри – актрисе Елене Морозовой, фильм «Первый снег» (режиссер Наталия Кончаловская) – «За талантливое воплощение богатого и противоречивого женского мира»

Специальный приз жюри – актёру Дайнюсу Гавенонису, фильм «Белый кит» (режиссёр Татьяна Федоровская) – «За красоту и мощь»

Диплом – оператору Владиславу Политику, фильм «Сон» (режиссёр Мария Батова) – «За умение превратить зрение в драматургию»

Диплом – режиссёру Виталию Суслину, фильм «Рапана» – «За талант впадать, как в ересь, в неслыханную простоту»

КОНКУРС «ВЫБОРГСКИЙ СЧЁТ»

I место – «Асфальтовое солнце», режиссёр Илья Хотиненко

II место – «Земун», режиссёр Эдуард Жолнин

III место – «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали», режиссёры Армен Акопян, Дмитрий Тархов

ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА ФЕСТИВАЛЯ

Автору сценария и режиссёру Александру Миндадзе, фильм «Паркет»

ПРИЗ ИМ. САВВЫ КУЛИША – «За творческий поиск»

Режиссёру Ивану Максимову за фильм «О, нееет!»

ПРИЗ ГИЛЬДИИ КИНОВЕДОВ И КИНОКРИТИКОВ РОССИИ

Приз в конкурсе игрового кино – фильму «Земун», режиссёр Эдуард Жолнин

Диплом в конкурсе игрового кино – Дмитрию Фальковичу, автору сценария, режиссёру и исполнителю главной роли в фильме «Продление жизни» – «За остроумное продление жизни с помощью кино»

Диплом в конкурсе неигрового кино – фильму «Дальний план», режиссёр Владимир Головнев – «За сохранение и развитие жанра документальной комедии»

Приз Медиаконгресса «Содружество журналистов» – «За сценарий» – режиссёру, сценаристу Галине Уразовой и сценаристу Наталье Кудряшовой, фильм «Капкан» – «За оригинальный сценарий без слов и попытку разгадать загадку русской женщины»

  • Опубликовано в №163 от 04.09.2021
Областная газета Свердловской области
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