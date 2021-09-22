Режиссёр Антон Елисеев и приз «Кинотавра», который он назвал очень неожиданным. Фото: Пресс-служба ОРКФ «Кинотавр»

На российском кинофестивале «Кинотавр» вручили награды в конкурсе короткометражных работ. Главный приз достался картине «Хорошая девочка Лида» режиссёра Антона Елисеева по пьесе Романа Козырчикова. Оба – ученики Николая Коляды.

Вообще, «Хорошую девочку Лиду» можно полностью назвать уральской работой. Кроме режиссёра и автора пьесы, положенной в основу сценария, задействованы артисты «Коляда-Театра» Владислав Мелихов и Виктория Лемешенко. Снимали картину в Екатеринбурге, с уральской съёмочной группой.

Сам Николай Коляда, когда картина попала в конкурс короткого метра, говорил, что года два назад просил студентов-драматургов написать пьесу на тему «Хорошая девочка Лида». Пьеса Романа Козырчикова, по его же словам, понравилась ему больше всего. А потом Коляда также просил студентов-режиссёров снять фильм «на коленке», без бюджета. В итоге деньги на технику вложил сам режиссёр-дебютант Антон Елисеев, а все задействованные лица работали бесплатно.

В итоге сочинским вечером 21 сентября председатель жюри конкурса «Кинотавр. Короткий метр» Ингеборга Дапкунайте объявила, что «фильм выиграл смешной», и назвала «Хорошую девочку Лиду» победителем.

Смешной фильм или нет, мы пока сказать не можем. Но вот пьесу Романа Козырчикова можно найти на просторах Интернета и прочитать. Она небольшая – около десяти страниц. Действующих лица два – двадцатилетние Боря и Лида. Завязка, можно сказать, жизненная: Лида приходит утром, не переночевав дома. Дальше классический разбор полётов от Бори. Но любовь, кажется, всё-таки победит.

Кроме «Хорошей девочки Лиды» диплом жюри с формулировкой «За точность и чистоту» присуждён фильму «Герой» режиссёра Сони Райзман, короткометражная работа «Почти весна» Насти Коркия получила диплом «За чистоту и точность».

Стоит отметить, что в этом году на короткометражный конкурс было подано рекордное количество заявок – 503. Из них 440 были приняты к рассмотрению и 26 вошли к конкурс. Согласитесь, высокая конкуренция. Более того, свои дебютные картины в качестве режиссёров представили Александр Петров, Евгений Цыганов, Олег Алмазов, Соня Райзман. Среди актёров, снявшихся в работах, были и тот же Александр Петров, и Стася Милославская, и Аня Чиповская, Иван Янковский, Дарья Мороз, Григорий Добрыгин, Александр Робак и многие другие. Победить в таких условиях – большой успех.