В Свердловской области откроются три новых кинозала

Важно, что в Талице и Пышме открытие этих объектов ознаменует собой возвращение кинотеатров в эти населённые пункты. Фото: Павел Ворожцов

В декабре в рамках национального проекта "Культура" на Среднем Урале начнут работать три новых кинозала. Они откроются в Верхней Салде, пгт. Пышма и Талице.

Как рассказала "Областной газете" директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда, выбор этих населённых пунктов не случаен. Данные муниципалитеты победили в 2021 году в федеральном конкурсе по поддержке кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тыс. зрителей.

"На модернизацию каждого из трёх кинозалов из Фонда кино выделено на безвозвратной основе порядка 5 млн руб., - отметила директор областного фильмофонда. - Столько средств необходимо для приобретения проектора, звукового процессора, акустической и 3D-систем, экрана, оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования, рекламных панелей и кресел. Первых зрителей кинозалы примут в конце декабря. В настоящее время в помещениях проводится ремонт, закупается оборудование, формируется репертуар.

Важно, что в Талице и Пышме открытие этих объектов ознаменует собой возвращение кинотеатров в эти населённые пункты. В частности, в Талице кинозал "Горизонт", который вместит 42 зрителя, откроется в торговом центре. А в Пышме аналогичный объект разместится в зрительном зале Ощепковского дома культуры. Для кинотеатра "Кедр" в Верхней Салде новый кинозал, рассчитанный на 20 мест, станет третьим.

Напомним, что с 2015 по 2020 годы в России в рамках нацпроекта "Культура" поддержано более 1000 кинотеатров. В Свердловской области за этот период модернизировано и открыто 35 кинозалов в 30 муниципальных образованиях.

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