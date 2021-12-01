Опять «Ёлки». А ещё шахматы и «Богатырь»

Константин Хабенский в роли гроссмейстера Виктора Корчного. Фото: Кинокомпания «Централ Партнершип»/centpart.ru

2 декабря в прокат выйдут первые фильмы зимы. «Облгазета» рассказывает о самых ярких новинках отечественного кино, которые можно будет увидеть в кинотеатрах в ближайший месяц.

Декабрь и январь – важнейшие месяцы для кинопроката. Впереди – Новый год, а за ним праздничные дни, когда люди массово пойдут смотреть новинки. Не секрет, что прокатчики на самое «хлебное» время планируют крупные релизы, рассчитанные на большую кассу.

В последнее время даже новогодняя и праздничная тематика у картин не так важна. К примеру, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), из десяти самых кассовых фильмов по итогам трёх прошедших кварталов 2021 года два вышли как раз в декабре и январе. Это «Последний богатырь: Корень зла» (с 1 января 2021-го собрано 2,04 млрд) и «Огонь» (с 1 января собрано 802 млн рублей). Картины, в общем, не про Новый год.

ЦИФРА По итогам трёх кварталов 2021 года совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 30,5 млрд рублей, из которых 9,23 млрд рублей (30,3%) собраны от продажи билетов на сеансы российского кино.

Вот и в начале декабря нам сначала покажут военное кино про лётчика. Картина, вышедшая в прокат 2 декабря, так и называется – «Лётчик». Режиссёром выступил Ренат Давлетьяров, снимавший в числе прочего «А зори здесь тихие…» и «Стальную бабочку». «Лётчик», если уже совсем кратко, – история, чем-то похожая на «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Мы про жизнь и судьбу Алексея Маресьева ещё со школы знаем. Самолёт сбит, лётчик (его играетПётр Фёдоров) – выжил. Вот ему и предстоит то ползти через лес, от немцев прятаться, то с дикими животными бороться. Последнее вообще отсылает нас к «Выжившему», создатели этих параллелей и не скрывают. На такой грани советского кино и голливудской истории приходится балансировать.

На второй неделе декабря – две картины из программы «Кинотавра». Это «Владивосток» Антона Борматова и «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Про вторую чуть подробнее. Во-первых, это обладатель главного приза сочинского фестиваля (по своей сути – самого авторитетного смотра отечественного кино в стране). Во-вторых, это актёрский дебют дочери Сергея Бодрова-младшего Ольги. Она же получила приз как лучшая актриса. В-третьих, «Море волнуется раз» вызвало ожесточённую дискуссию. Лагерь критиков разделился. Кто-то утверждал, что фильм не заслуживал главного приза, кто-то – что картина искусственная, а часть была «за» такой выбор. Но как бы то ни было, сделать свои выводы о довольно размеренной истории о двух подростках, поселившихся где-то в лесу и познающих любовь, стоит.

С 16 декабря в прокате новые «Ёлки». Уже под номером 8. Даже несмотря на то, что предыдущая часть в 2018-м носила название «Ёлки Последние», франшиза продолжает жить. Неизвестно, за счёт чего проект собираются оживлять на этот раз. Видимо, ставка сделана на Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова, принявших участие в съёмках. Традиционно появятся там и Иван Ургант, и Сергей Светлаков. Впрочем, свою аудиторию ещё одни «Ёлки» найдут, поскольку для многих семей поход на новую часть (первая вышла в 2010-м) – тоже своего рода традиция.

Ещё одно продолжение нас ждёт на предпоследней неделе декабря. В прокате вновь «Последний богатырь», на этот раз с припиской «Посланник Тьмы». Это уже третья часть проекта. Первые две показывали отличную прибыльность: в 2017-м фильм собрал 1,6 млрд. рублей, а «Корень зла», повторимся, – больше двух миллиардов. По сюжету в этот раз герои сказок окажутся в современной Москве.

И «Ёлки», и «Богатырь» – фильмы по большей степени для семейного просмотра (и там, и там возрастной рейтинг 6+). Это понятно. Заключительная картина года – «Чемпион мира» – тоже выйдет с рейтингом 6+, но рассказывает совсем не о детских вещах. 30 декабря на экранах полновесная экранизация шахматной битвы за звание чемпиона мира междуАнатолием Карповым и Виктором Корчным в 1978 году в Багио (Филиппины). Режиссёр Алексей Сидоров.

Вновь в прокате перед самым Новым годом спортивная драма. Такое было в 2017-м, когда примерно в эти же даты вышло «Движение вверх». Кассовый успех «Чемпиону мира», думаем, тоже обеспечен. Насколько удалось сделать интеллектуальный спорт зрительски привлекательным – вопрос. В сериале «Ход королевы» мы это видели. Но гораздо сложнее упаковать в один фильм и 32 партии, сыгранные Карповым и Корчным (Иван Янковский и Константин Хабенский соответственно) за три месяца, и политическую подоплёку матча, и сопутствующие скандалы.