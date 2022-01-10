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Культура / Кино
10 января 2022, 20:48

Ещё в шести кинотеатрах Среднего Урала появятся системы для зрителей с особенностями слуха и зрения

Кинозал.

В настоящее время 33 муниципальных и государственных кинотеатра Среднего Урала оснащены системами для показа фильмов с тифлокомментированием. Фото: Владимир Мартьянов.

В первом квартале 2022 года кинозалы в шести муниципалитетах Свердловской области будут оснащены системами для прослушивания тифлокомментариев. Таким образом, слабовидящие и слабослышащие жители этих населённых пунктов смогут смотреть фильмы на большом экране.

Такое оборудование, состоящее из наушников и передатчиков, появится в Байкалово, Ивделе, Нижнем Тагиле, Староуткинске, Нижней Туре, Заречном. В каждом из кинозалов системами для прослушивания тифлокомментариев оснастят не менее трёх зрительских мест. Как сообщила директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда, субсидии на эти цели названные муниципалитеты получили от регионального министерства культуры в рамках нацпроекта "Культура".

В настоящее время из 42 муниципальных и государственных кинотеатров Среднего Урала системами для показа фильмов с тифлокомментированием оборудованы 33.

Ранее "Областная газета" писала, что вдекабре в рамках национального проекта "Культура" на Среднем Урале начали работать три новых кинозала. Они открылись в Верхней Салде, пгт. Пышме и Талице.

Областная газета Свердловской области

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