Хэппи и энд

За спинами героев, которые в фильме вышли с комичными плакатами в момент своего бунта, станция метро «Площадь 1905 года». Фото: Кинокомпания «Централ Партнершип».

В широкий прокат вышел фильм Александра ХАНТА «Межсезонье». Это вторая картина режиссера после громкого полнометражного дебюта с оригинальным названием «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». «Межсезонье» рассказывает историю двух подростков, решившихся сбежать ото всех и жить по своим правилам. Кино снимали в Свердловской области.

Александр Хант смог преодолеть важный для дебютанта момент – выпустить второй полнометражный фильм. В 2017-м «Витька Чеснок» с Евгением Ткачуком и Алексеем Серебряковым в главных ролях лихо прокатился по стране, собрав призы и зрительское внимание.

Но на второй фильм, даже после успеха первого, режиссер не смог так просто найти деньги. И без того скромные средства пришлось собирать, в частности, краудфандингом – добровольными пожертвованиями в Интернете. Накопилось около 1,5 миллиона рублей. Но только за первый уикенд «Межсезонье» собрало в прокате 5,1 миллиона (у «Витьки Чеснока» было 540 тысяч).

Уже тогда, на моменте сбора средств, Александр Хант обозначил, о чем будет фильм. Поводом для написания сценария стала история 2016 года, случившаяся под Псковом. 15-летние подростки Денис и Катя сбежали из дома и забаррикадировались на даче с оружием. Они вели трансляцию происходящего и не пошли на переговоры с приехавшей полицией. Кончилось все трагически. Историю и все ее детали можно найти в Интернете.

Декорацией для своего нового фильма Александр Хант выбрал Свердловскую область. Сложно вспомнить, когда в последнее время Екатеринбург и другие территории региона появлялись в художественном фильме в неизменном виде. Алексей Федорченко в своих картинах трансформирует локации под нужное историческое время. Документалисты решают свои задачи. Александр Хант объяснял, что однажды увидел снимки фотографа из Березовского Константина Тишше и заболел идеей снять фильм именно на Урале. Группа несколько раз приезжала для поиска натуры, искала нужные локации через соцсети. В итоге Сортировка, Уралмаш, Дидинский тоннель, виадуки в Красноуфимске, Березовские пески стали лучшими локациями для его картины. Кроме того, в съемках приняли участие уральские актеры (в частности, из «Коляда-театра»).

Где-то в самых глубинах Сортировки мы и знакомимся с героями. Их двое – Саша Макарова (Женя Виноградова) и Даня Краснов (Игорь Иванов). На шумной вечеринке они встречаются глазами, и все становится понятно. Неловкая попытка близости неожиданно прерывается матерью Саши и ее отчимом-полицейским (Константин Гацалов), которые, оказывается, в четыре часа утра ищут девочку по всему району. За такую провинность злой отчим обещает оставить Сашу под «домашним арестом» и больше не отпускать в школу, чтобы подобных глупостей не случилось.

Спусковой крючок механизма конфликта запущен. В отместку Саша решает бежать из дома, а вместе с ней и Краснуха. Даня, в общем, сценарная противоположность своей возлюбленной. Тихий мальчишка, воспитываемый матерью, которая с него пылинки сдувает. Ему бы уроки делать, а не прятаться по дворам от родителей. Но в тихом омуте известно кто водится. «Нужно устроить революцию», – говорит Саша. Тут-то все и начинается.

Пара пускается во все тяжкие, разбивая рамки приличия. В попытке преодолеть страх, и делать наконец то, что хотят они, а не то, что диктуют взрослые, Саша с Даней воруют одежду с рынка, плюют на машины с моста, разрисовывают билборды, обливают краской шубы. Бегство от навязанной им реальности столь динамично, что зрителю впору самому отдышаться, переварить увиденное (и содеянное), но режиссерская рука закручивает сюжет еще стремительнее. На первый взгляд безобидные шалости перерастают в настоящий бунт. Если изначально и не столь бессмысленный, то уж точно беспощадный. Угон машины у отчима, случайно найденное оружие и перед нами уже Бонни и Клайд, зашедшие в своей же революции слишком далеко.

Фильм, начинавшийся легко и беззаботно, постепенно скатывается к настоящей драме. И Александр Хант отправляет своих героев, как и в «Чесноке», в небольшое путешествие (все так же, под русский рэп и хип-хоп), чтобы как будто взглянуть на них со стороны. Попытка препарировать мир подростков, конечно, далеко не первая в отечественном кино, но в последнее время эта тема как-то непозволительно ушла с экранов, уступив место другим проблемам. Бесспорно важным, например, вопросам семьи. Но и дети ее часть. Сбежавший и никому не нужный подросток из «Нелюбви» Андрея Звягинцева мог через несколько лет быть на этом месте, стать таким же героем. Не понятым родными, не услышанным ими же и, как следствие, потерянным навсегда. Подошедшие близко к краю пропасти, как в романе Сэлинджера, молодые ребята могут легко упасть в нее. Их нужно в правильный момент схватить и оттащить обратно. И другой вопрос, поднимаемый в фильме – а что если это сделать просто некому…

Правда, с пониманием подростков в «Межсезонье» не все гладко. В уста героев вложены слова, что никто их не слышит, однако в фильме слышать родителям особо нечего. Мысль, что все взрослые вокруг плохие, не чуткие, тугие и глухие, слишком гипертрофирована. Поэтому и свобода представляется им отсутствием контроля родителей – и ничем больше. Так что со следствием в фильме все гладко, а с причиной – не совсем.

Но проблемы сценария сполна компенсированы двумя вещами. Во-первых, визуальным рядом. Фильм снят на пленку, что создает особую атмосферу. Оператор – Наталья Макарова. Колористика очень похожа на «Витьку Чеснока». Яркие цвета, повышенная контрастность. Камера то и дело выхватывает в знакомых локациях незначительные, но важные детали. Граффити, объявления, вывески магазинов. Кстати, не будет большим спойлером сказать, что в «Межсезонье» есть одна маленькая, но крайне интересная сцена, в которой пытливые зрители найдут ответ на финал «Витьки Чеснока». Главное знать, где искать. А во-вторых, игрой актеров. Актриса Женя Виноградова какой-то совершенно космической внешности, влюбляющая в себя с экрана. Интересно, что она изначально занималась подбором актеров для фильма, а Сашу должна была играть другая актриса. Но Александр Хант принял волевое решение. Игорь Иванов, в свою очередь, умело играет в фильме страшную трансформацию.

Из «маменькиного сынка» он превращается в мальчишку, слишком увлекшегося своей же революцией. Получая оружие, он уже реально опасен. Дорога к своим скрытым желаниям подсказывает неверные решения. Двум ребятам, в итоге уединившимся где-то в заброшенном лесном доме, предстоит сделать сложный выбор. Пытаться вернуться в обычную жизнь, поверить взрослым и полицейским, которые убеждают, что все можно исправить или идти дальше. Гнуть свою линию до конца или снова возвращаться туда, где кажется, что все против тебя, что никто не поможет, не обнимет и просто не выслушает. Им предстояло повзрослеть, переварить это «межсезонье» в их жизни, но выбор сделали другой. Они искали и нашли счастье, как им казалось. Но тут не будет хэппи-энда. Будет только «энд» – конец.