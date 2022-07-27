Свердловский губернатор подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге международного кинофестиваля

Мероприятие пройдет в середине августа. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге с 12 по 17 августа состоится I Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая". Постановление о проведении мероприятия подписал губернатор Свердловской области.

По данным департамента информполитики региона, в программу фестиваля войдут игровые и документальные фильмы, запланирован показ анимационных картин. Победителей определят в четырех номинациях: "Лучший международный игровой дебют", "Лучший международный неигровой дебют", "Лучший российский игровой дебют", "Лучший российский неигровой дебют". Заявки на участие уже поступили из десятков регионов России и стран зарубежья.

Организаторы создадут не просто очередной киносмотр, а площадку, где начинающие таланты смогут найти партнеров и продюсеров, получить заряд вдохновения и импульс к развитию.

Отмечается, что для гостей мероприятия разработана деловая программа. Спикеры приедут из российских городов, а также Кыргызстана, Хорватии, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.

Оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля возглавил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. В состав вошли министр культуры Светлана Учайкина, гендиректор Свердловской киностудии Виктор Шадрин, а также член экспертного совета Министерства культуры РФ по игровому кино Анастасия Безрук, она же стала директором фестиваля.

Напомним, в 2021 году при поддержке Минкультуры РФ и лично министра Ольги Любимовой стартовал перезапуск Свердловской киностудии. Это дало заметный толчок развитию киноиндустрии в регионе.

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