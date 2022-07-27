Темы дня

Культура / Кино
27 июля 2022, 12:25

Свердловский губернатор подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге международного кинофестиваля

кинофестиваль

Мероприятие пройдет в середине августа. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге с 12 по 17 августа состоится I Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая". Постановление о проведении мероприятия подписал губернатор Свердловской области.

По данным департамента информполитики региона, в программу фестиваля войдут игровые и документальные фильмы, запланирован показ анимационных картин. Победителей определят в четырех номинациях: "Лучший международный игровой дебют", "Лучший международный неигровой дебют", "Лучший российский игровой дебют", "Лучший российский неигровой дебют". Заявки на участие уже поступили из десятков регионов России и стран зарубежья.

Организаторы создадут не просто очередной киносмотр, а площадку, где начинающие таланты смогут найти партнеров и продюсеров, получить заряд вдохновения и импульс к развитию.

Отмечается, что для гостей мероприятия разработана деловая программа. Спикеры приедут из российских городов, а также Кыргызстана, Хорватии, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.

Оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля возглавил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. В состав вошли министр культуры Светлана Учайкина, гендиректор Свердловской киностудии Виктор Шадрин, а также член экспертного совета Министерства культуры РФ по игровому кино Анастасия Безрук, она же стала директором фестиваля.

Напомним, в 2021 году при поддержке Минкультуры РФ и лично министра Ольги Любимовой стартовал перезапуск Свердловской киностудии. Это дало заметный толчок развитию киноиндустрии в регионе.

Читайте также:

В Свердловской области утвердили новые меры поддержки кинотеатров.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.07.2022, 12:25 / Культура
Свердловский губернатор подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге международного кинофестиваля
27.07.2022, 11:57 / Общество
Свердловчанам рассказали, как правильно выбрать безопасный арбуз и дыню
27.07.2022, 11:12 / Экономика
Минфин предложил обязать работающих за рубежом соотечественников платить налоги в РФ
27.07.2022, 10:53 / Культура
16-метровый Геракл появился в центре Екатеринбурга
27.07.2022, 10:08 / Общество
В России хотят запретить списывать прожиточный минимум с пенсионеров-должников