Алексей Федорченко откроет «Окно в Европу»

Основу фильма «Монета страны Малави» составляют кадры с фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Кадр из фильма «Монета страны Малави» / «Окно в Европу»

Выборгский фестиваль «Окно в Европу» в этом году юбилейный, он пройдет в 30-й раз. Его откроет новая документальная работа екатеринбургского режиссера Алексея ФЕДОРЧЕНКО «Монета страны Малави», посвященная Василию ШУКШИНУ. Кроме того, в Выборге состоится еще одна премьера уральских кинематографистов – «Далекие близкие».

«Окно в Европу» в этом году представляет богатую программу. Выборгский смотр всегда был фестивалем-открытием – здесь показывали интересные картины, зажигались звезды авторского кино. Правда, в последнее время «Окно в Европу» было в тени «Кинотавра». Фестивали соперничали, но вполне уживались в границах лета. Но в этом году «Кинотавра» в Сочи не будет. О его отмене ранее сообщил его президент Александр Роднянский. Вместо него планируют провести фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Поэтому режиссеры и продюсеры решили не ждать у моря погоды и отправили свои работы в Выборг. Так, на 30-м фестивале покажут новые работы Дмитрия Давыдова («Песни лета»), Юсупа Разыкова («Живите долго»), Авдотьи Смирновой («Плотник»). Свой первый полнометражный фильм представит Игорь Поплаухин, когда-то выигравший награду в Каннах с короткометражкой «Календарь». Он снял картину о Янке Дягилевой – «На тебе сошелся клином белый свет».

Нам, конечно, интересны две премьеры. Первая – фильм-открытие фестиваля «Монета страны Малави» Алексея Федорченко. Екатеринбургский режиссер в этот раз еще и возглавил жюри основного конкурса. Он представит документальную картину (или, как он сам говорит, – «комедию-реквием») о личности Василия Шукшина, о его невероятной популярности на малой родине, в Алтайском крае.

– Есть такой жанр кино – «фильм о Шукшине». Обычно эти фильмы похожи друг на друга. У нас совсем другое кино, в жанре, который я называю «комедией-реквиемом» – это документальная, грустная комедия, – рассказывает Алексей Федорченко. – Я волнуюсь, как мою картину примет публика, ведь зритель всегда ждет одной оценки Шукшина – позитивной. Это такой кумир, алтайский божок, который сидит там на многих памятниках с босыми (золотыми от трения) ногами.

Пресс-служба фестиваля пишет, что «Монета страны Малави» «абсолютно документальное кино, но смотрится, как игровое». Жители и гости Алтайского края будто бы стали героями ненаписанного рассказа Василия Шукшина. Их истории помогли понять – в первую очередь самому режиссеру, как у земляков Василия Макаровича с течением времени изменилось отношение к кумиру. На сайте студии говорится, что торжества по случаю дня рождения Василия Шукшина проходят не только в России – даже далекое африканское государство Малави выпустило памятную серебряную монету с изображением писателя, режиссера и актера.

Вторая премьера, которая состоится в Выборге, – это дебютная полнометражная картина екатеринбургского режиссера Ивана Соснина «Далекие близкие». Иван известен по своим короткометражным работам (снял их более 15). Самая известная – «Интервью» с АлексеемСеребряковым в главной роли. Она объездила множество фестивалей, побывав на экранах Германии, Америки, Японии. Среди наград – «Кинотавр», «Золотой орел».

Полнометражный фильм «Далекие близкие» начали снимать летом прошлого года. По сценарию отец и сын, когда-то отдалившиеся друг от друга, отправляются вместе в путешествие буквально через всю страну – из Хабаровска в Подмосковье. В главных ролях задействованы Евгений Сытый и Филипп Авдеев. Для Евгения Сытого эта роль в кино стала последней. Его не стало 16 марта 2022 года. Планируется, что картину выпустят в прокат в конце сентября.

Сам же фестиваль «Окно в Европу» стартует 5 августа и завершится 11-го. В различных программах также будут представлены фильмы свердловских режиссеров – «Подельники» (режиссер Евгений Григорьев), «Озера России. Светлояр» (режиссер Андрей Титов), анимационные картины «Снег идет» (режиссер Нина Бисярина), «Синий лев» (режиссер Зоя Трофимова).

Справка «Окно в Европу» проходит с 1993 года. Ежегодно на российском фестивале собираются более тысячи деятелей культуры и искусства, звезд российского и мирового кино, демонстрируются самые новые и лучшие отечественные картины. Среди идеологов фестиваля, которые создали его в 1993 году, были режиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, композитор Микаэл Таривердиев. В разное время главный приз «Окна в Европу» получали Владимир Хотиненко, Алексей Балабанов, Александр Рогожкин, Александр Сокуров и другие.