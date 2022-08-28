Более 25 тысяч свердловчан посетили "Ночь кино — 2022"

Среди площадок "Ночи кино" — кинотеатры, дворцы и дома культуры, библиотеки, парки культуры и отдыха. Фото: Владимир Мартьянов

Акция прошла в Свердловской области на 131 площадке. Жители региона смогли посмотреть самые успешные отечественные премьеры 2021–2022 годов.

В их числе: спортивная драма "Чемпион мира" (6+) Алексея Сидорова, комедия "Пара из будущего" (12+) Алексея Нужного и семейная сказочная комедия "Последний Богатырь: Посланник Тьмы" (6+) Дмитрия Дьяченко. На все сеансы вход был свободным. По данным Свердловского областного фильмофонда (региональный организатор мероприятия), посетили показы более 25 тысяч человек.

"Одни из самых активных участников акции "Ночь кино" — это кинозалы, модернизация и открытие которых стали возможными благодаря нацпроекту "Культура". 38 таких современных кинозалов в 32 муниципалитетах уже работают для зрителей", — ранее сообщала директор фильмофонда Светлана Горда.

Напомним, в 2021 году на Среднем Урале работало 85 площадок. Кинопоказы посетили 16 802 зрителя.