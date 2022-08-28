Темы дня

Культура / Кино
28 августа 2022, 12:03

Более 25 тысяч свердловчан посетили "Ночь кино — 2022"

попкорн в кинотеатре

Среди площадок "Ночи кино" — кинотеатры, дворцы и дома культуры, библиотеки, парки культуры и отдыха. Фото: Владимир Мартьянов

Акция прошла в Свердловской области на 131 площадке. Жители региона смогли посмотреть самые успешные отечественные премьеры 2021–2022 годов.

В их числе: спортивная драма "Чемпион мира" (6+) Алексея Сидорова, комедия "Пара из будущего" (12+) Алексея Нужного и семейная сказочная комедия "Последний Богатырь: Посланник Тьмы" (6+) Дмитрия Дьяченко. На все сеансы вход был свободным. По данным Свердловского областного фильмофонда (региональный организатор мероприятия), посетили показы более 25 тысяч человек.

"Одни из самых активных участников акции "Ночь кино" — это кинозалы, модернизация и открытие которых стали возможными благодаря нацпроекту "Культура". 38 таких современных кинозалов в 32 муниципалитетах уже работают для зрителей", — ранее сообщала директор фильмофонда Светлана Горда.

Напомним, в 2021 году на Среднем Урале работало 85 площадок. Кинопоказы посетили 16 802 зрителя.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.08.2022, 12:55 / Спорт
Екатеринбурженка через суд добилась участия в Comrades marathon
28.08.2022, 12:03 / Культура
Более 25 тысяч свердловчан посетили "Ночь кино — 2022"
28.08.2022, 11:11 / Спорт
28 августа в Екатеринбурге состоится матч "Урал" — "Зенит"
28.08.2022, 10:15 / Общество
На Среднем Урале полицейский подстрелил пьяного дебошира
28.08.2022, 09:21 / Общество
В Нижнем Тагиле при столкновении с автобусом легковушка въехала в магазин