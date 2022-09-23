«Внимание, здесь снимают кино»

Слева направо: Рома Зверь, Владимир Битоков, Егор Корешков, Евгений Григорьев, Ольга Ерофеева-Муравьева и Виктор Шадрин. Фото: Полина Зиновьева

В столице Урала начались съемки игровой полнометражной картины режиссера Евгения ГРИГОРЬЕВА под названием «Сломя голову». Это будет премьерный большой фильм обновленной Свердловской киностудии, и символично, что первый день команда работала в самом центре города – на Плотинке. За процессом наблюдала корреспондент «ОГ» Наталья ШАДРИНА.

«Давайте не будем спорить»

Ранним утром издалека на набережной Исети виден яркий свет софитов. Вокруг знакомого многим летнего кафе «Ветерок«- муравейник из людей. Подходим ближе, охрана настоятельно предлагает нам обойти – «Здесь снимают кино». Конечно, было много возмущенных – «как так, обходить, мы торопимся на работу». Но тех, кто знает о судьбе некогда известной на всю страну киностудии, предупреждение секьюрити только обрадует. Ведь у нас снова снимают кино.

Нас пригласили к 9:00, однако оказалось, что снимают уже с 7 утра. На журналистов особо никто не обращает внимание, разве что просят говорить шепотом и ни в коем случае не заходить на площадку, где работает группа. На улице Горького припаркована вереница из лихтвагенов. Это передвижные дизель-генераторы для электропитания операторского освещения, тут уже фургончики со всеми необходимыми для съемочной группы бытовыми вещами – гримуборная, обеденная зона и так далее. Важно: все оборудование свое, со Свердловской киностудии, команде ничего не пришлось везти из Москвы.

Фото: Полина Зиновьева

Режиссер и члены группы сидят под натянутым тентом, в зоне плейбэка, где находятся несколько мониторов, чтобы можно было тут же отсмотреть получившиеся дубли. Волнение и нервы – присутствуют, это слышно в репликах команды по рации. Им еще предстоит настроиться друг на друга, почти как большому оркестру. И то, что у них сильный «дирижер» – тоже чувствуется: одной строгой фразой: «Давайте не будем спорить», – Евгений Григорьев сразу снимает все вопросы, главный на площадке – он.

Фото: Полина Зиновьева

Нам обещали, что в первый день будет разбита символическая кинотарелка. Видно, как группе не хотелось прерываться – все увлечены съемками, но традиция есть традиция. Дождались официальных лиц. Практически благословить долгожданное кино пришли глава министерства культуры области Светлана Учайкина, замминистра Юлия Прыткова, начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков и, конечно, директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин. Сделали памятное фото, затем в центр вышел Евгений Григорьев: «На два месяца я больше не замдиректора Свердловской киностудии, не ее креативный продюсер, я – режиссер. Погнали!». Тарелка разлетелась вдребезги. Кусочки бережно подняли – из осколков тарелку соберут вновь, чтобы фильм оказался успешным в прокате.

Фото: Полина Зиновьева

Рома Зверь и кофе сварит, и шашлык пожарит

Итак, «Сломя голову» – криминальная комедия. В центре сюжета – история преподавателя античной литературы, семьянина и конформиста, жизнь которого меняется за несколько секунд. Андрей случайно становится свидетелем ограбления банка. Именно так он знакомится с Сергеем, представившимся начальником службы безопасности. Внезапная дружба двух противоположностей запустит целую серию внезапных, трагикомичных и странных событий, благодаря которым Андрей узнает про себя намного больше и познакомится со своим темным «я».

Над сценарием работали Савва Минаев, Юлиана Кошкина и Евгений Григорьев.

– Это настоящая мужская история, – делится в перерыве между съемками режиссер Евгений Григорьев. – Сейчас многие кинематографисты занимаются историями женщин в тяжелых жизненных ситуациях, а на самом деле мужчины в современном мире в гораздо более уязвимом положении. Андрей – интеллигентный мужчина в непростых обстоятельствах. И вокруг него развернутся невероятные события.

Андрея играет Егор Корешков («257 причин, чтобы жить», «Химера», «Отель Элеон»). На съемочной площадке он предельно сосредоточен, когда мы задаем ему вопрос о характере персонажа, он даже берет небольшую паузу.

– Как говорит наш режиссер, мы все – Андрей. В том смысле, что обстоятельства, с которыми сталкиваемся, порой, резко меняют нашу жизнь, – делится Егор Корешков. – Наверное, нельзя из-за них стать кардинально другим, но поменять свое отношение, обрести важный опыт можно. Что не убивает нас – делает нас сильнее. В это я верю. А насколько близок мне этот герой, пойму, когда его сыграю. Сейчас он только рождается.

Уверенный Сергей (Владимир Битоков) и растерявшийся Андрей (Егор Корешков) спешат на встречу в кафе. Фото: Полина Зиновьева

Сергея, второго главного героя, играет Владимир Битоков, и тут правильнее добавить – режиссер. Это ученик Александра Сокурова, в 2018 году за фильм «Глубокие реки» он получил приз «Кинотавра» как лучший дебютант. На съемках он в кобуре и черном пальто, смотрится максимально гармонично, хотя сам считает, что у них с персонажем мало общего.

– Это сильный человек, но не очень мне соответствующий. Во многих ситуациях я бы поступил иначе. В этом, кстати, интерес, – рассуждает Владимир. – Мне вообще очень понравился сценарий, иначе меня бы здесь не было. Но главный аргумент, почему я согласился сменить роль режиссера на актера – это, конечно, Женя Григорьев, к которому я отношусь с огромным уважением. Надеюсь, я его не подведу. И потом это крайне любопытный для меня опыт, теперь буду понимать актеров на своей площадке. Да, ранее я снимался в короткометражках, но это совсем другой уровень. Ответственности, подхода, детализации. Даже сравнивать не стоит. Так что у меня вполне себе дебют.

На вопрос, хочется ли ему по-режиссерски вмешаться в процесс, Владимир ответил: «Конечно, хочется. Но это же не мое кино, я терплю. У каждого свой подход, свои решения. Поэтому стараюсь быть послушным».

Владимир Битоков. Фото: Полина Зиновьева

– Как мне кажется, нам удалось собрать замечательный актерский ансамбль, – отмечает генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева. - С Владимиром Битоковым мы познакомились на фестивале «1/6». Они с Евгением Григорьевым договорились, что снимут друг друга в кино – и вот уже он в кадре, хотя на волоске висело утверждение другого артиста.

Первую сцену полностью снимают в «Ветерке», все довольно буднично – двое зашли в кафе, заказывают, что-то обсуждают. Но вот встречает главных персонажей никто иной, как Рома Зверь. Да-да, лидер группы «Звери» Роман Билык. Журналистов о еще одной звезде на площадке никто не предупреждал, оно и понятно – на Плотинке могло собраться слишком много фанатов.

Для Романа это не первая роль. В 2018 году он сыграл Майка Науменко в фильме «Лето» и даже стал победителем в номинации «Открытие года» премии «Ника». А за саундтрек к картине он получил премию Каннского кинофестиваля. В «Сломя голову» у него тоже не роль-камео, он играет не то хозяина кафе, не то шашлычника, не то официанта. Всех секретов команда, понятное дело, не раскрывает, но мы видели, как на протяжении четырех часов Рома терпеливо варил кофе и разжигал угли на киношном мангале.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

– Снимаюсь я довольно редко, причина простая: мне нужно знать, что режиссер снимет хорошую достойную картину. Кино – дело тонкое. В стране не много режиссеров, которые снимают качественное кино, – говорит Роман. – Женю Григорьева я знаю еще по фильму «Лето», плюс мы сейчас снимаем документальный фильм про «Зверей», то есть мы знакомы давно. Мы друг другу доверяем, поэтому я легко согласился сыграть роль в этом фильме. Уверен, это будет хорошо.

«Вообще планировали покататься»

Пока съемочная группа сначала репетирует, а потом снимает дубль за дублем в кафе, замечаем два пришвартованных катера. Да и Евгений Григорьев упоминал, что в фильме будет много трюков. В перерыве спрашиваю Егора Корешкова – ждут ли его в этот день трюки на воде и будет ли он в них участвовать сам. Егор улыбается – «вообще трюки у меня будут, но сегодня, если честно, планировали просто покататься. Если скажут еще и трюки делать, то это станет для меня сюрпризом».

Фото: Полина Зиновьева

Съемки на воде проходили уже после обеда, детали разглашать нельзя, все-таки это уже спойлер. Но артистам повезло, что сцена эта снималась в хорошую погоду, ведь на следующей неделе в Екатеринбурге уже наступит настоящая осень.

Вообще смена у группы длится 12 часов – с 7 утра до 7 вечера (а иногда и дольше). Съемки должны успеть провести за полтора месяца – всего 35 смен. Затем начнется долгий процесс монтажа, озвучания и прочего, но в прокат картину обещают выпустить уже в 2023 году.

P.S.: На время съемок фильма для обеспечения безопасности группы и горожан на некоторых участках в центре будут перекрывать движение транспорта (24, 25, 26 сентября, 2, 11, 12, 17, 18 октября с 07:00 до 23:00).

«Для меня этот фильм как второй прыжок с парашютом» Для режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову» – это второй игровой полнометражный фильм в карьере. Дебютом стала драма «Подельники» (в широкий прокат она вышла в апреле 2022 года). Интересно, что изначально сценарий писался под Петербург, но позже было решено фильм полностью снимать в Екатеринбурге, на Свердловской киностудии. Фото: Полина Зиновьева – Это очень важная картина для Свердловской киностудии, для города и для меня, – говорит «ОГ» Евгений Григорьев. – Я вам скажу, что вторую картину снимать гораздо страшнее, чем первую. Это как второй раз с парашютом прыгнуть. В первый – ничего толком не понимаешь, а второй уже максимально осознанный. Я уже знаю те тяготы и лишения, которые меня ждут. Кино вообще – та сфера деятельности, где никто не гарантирует результат. Поэтому спортсмены, художники, ученые – герои. Они инвестируют туда, где никто не гарантирует тебе, что получится. Кроме того, «Сломя голову» – сложнопостановочная картина, будет много трюков, стрельбы. И у меня довольно серьезные артисты, но это не только обязывает, но и радует, с ними интересно. И в сценарий я верю. Классная история: мужская, настоящая, честная. Конечно, переживаю, как и все. Но надеюсь, что все получится. – Сколько человек в команде фильма «Сломя голову»? – Точно сказать сложно, это число меняется. Около 60, по-моему. Большая съемочная группа. Здорово, что половина команды сохранилась с фильма «Подельники». А вторая половина – это выпускники школы Свердловской киностудии, люди, которых мы учили этот год. Процентов на 40 группа сейчас укомплектована теми, кто прошел наши образовательные программы. Работать мы будем до 6 ноября, в этот день должна быть последняя съемочная смена. – Первый съемочный день проходит чуть ли не в самом популярном месте города – на набережной, на Плотинке. Кто выбрал эту локацию? – Наш художник Денис Бауэр. Я сказал, что не был в этом кафе, но место действительно хорошее. Кстати, мы почти ничего тут не меняли, только декорировали. Ну и меню наше. А так мы снимаем кино про Екатеринбург. Как я и говорил, хотим увидеть город на воде, который обнимают Уральские горы. – Какие еще интересные локации появятся на экране? – Спортивный комплекс «Динамо», набережная, Парк Маяковского, штаб-квартира РМК – здание архитектора НорманаФостера, бассейн на крыше «Высоцкого», ресторан «Вертикаль», пирс на визовском пруду, главный корпус УрФУ (УПИ). Мы не ориентировались на суперизвестные места, просто работаем с историей, а узнаваемость и так возникнет. Очень хочется, чтобы после картины зрители загуглили – «а где ее снимали?» И поняли, что это – Екатеринбург. – Расскажите о съемках с Ромой Зверем, как вы договаривались? Насколько мы знаем, вы дружите? – Рому я снимал как документалист в картине «Лето». То есть я играл у Кирилла Серебренникова документалиста-хроникера. Собственно, там мы и подружились. А в прошлом году Рома позвонил мне и сказал: «Давай снимем фильм с группой «Звери». Мы долго думали, потому что я не снимаю байопики, мне не нравится. Он говорит: «Хочу, чтобы как фильм «Про рок». Встретились, нашли основания для картины. В итоге получается, мы вместе с ним снимаем кино. Ну и я ему сказал: «Я в твоем мире побывал, давай ты сейчас побываешь в моем. Сыграй у меня». Он согласился. Я же знаю, что он хороший артист (улыбается). Мы сначала сделали с ним пробу на одну роль, но оказалось, это не его. Вот теперь снимаем в другой. – Это один эпизод или больше? – Один. Всего две сцены. Он приехал в Екатеринбург на день, уже завтра (23 сентября. – Прим. «ОГ») улетает на концерт. Сейчас у Ромы начнется большой тур к 20-летию группы «Звери». Фото: Полина Зиновьева – Кроме него в фильме появятся такие звездные артисты, как Надежда Михалкова и Павел Деревянко (Павел сыграл главную роль в картине «Подельники». - Прим. «ОГ»)? – Да, все верно. Надежда приедет позже, она будет играть жену Андрея (Егора Корешкова). А Паше в этот раз досталась роль директора банка. – На эпизоды, насколько знаем, актеров набирали в том числе и в Екатеринбурге? – Честно, я не знаю, кто откуда. Более того, для меня прописка неважна. Человек может быть из Нижнего Тагила или из Петербурга… Мы же не прописку снимаем, а артиста. Но, конечно, местные актеры будут – например, Константин Итунин, в массовых сценах тоже и артисты эпизодов. Для нас это еще и экономически выгодно.