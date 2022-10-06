«Сердце пармы» представили в Екатеринбурге

В Доме кино состоялся специальный показ фильма "Сердце пармы". Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге показали фильм «Сердце пармы», снятый по роману уральского писателя Алексея Иванова. С 6 октября картина также в широком прокате.

В Доме кино состоялся специальный показ. В зале присутствовали и.о. заместителя губернатора Свердловской области Павел Креков, исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов, гендиректор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов и многие другие.

«Сердце пармы» – высокобюджетный блокбастер об истории завоевания пермских земель, в основу которого легли реальные события второй половины XV века. Как отмечают сами создатели, это история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель, населенных язычниками.

Масштабную историческую картину Антона Мегердичева («Движение вверх», «Метро») начали снимать еще в 2019 году. В общей сложности за все время съемок в проекте приняли участие более 2000 человек. В главных ролях: Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис. Над сценарием работал в том числе и Сергей Бодров.