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Культура / Кино
6 октября 2022, 23:17

«Сердце пармы» представили в Екатеринбурге

"Сердце пармы"

В Доме кино состоялся специальный показ фильма "Сердце пармы". Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге показали фильм «Сердце пармы», снятый по роману уральского писателя Алексея Иванова. С 6 октября картина также в широком прокате.

В Доме кино состоялся специальный показ. В зале присутствовали и.о. заместителя губернатора Свердловской области Павел Креков, исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов, гендиректор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов и многие другие.

«Сердце пармы» – высокобюджетный блокбастер об истории завоевания пермских земель, в основу которого легли реальные события второй половины XV века. Как отмечают сами создатели, это история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель, населенных язычниками.

Масштабную историческую картину Антона Мегердичева («Движение вверх», «Метро») начали снимать еще в 2019 году. В общей сложности за все время съемок в проекте приняли участие более 2000 человек. В главных ролях: Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис. Над сценарием работал в том числе и Сергей Бодров.

Областная газета Свердловской области

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