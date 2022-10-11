«Сердце пармы»: вера, надежда и кровь

В главной роли князя Михаила - Александр Кузнецов. Он основательно готовился к съемкам, в том числе учился верховой езде и обращению с мечом. Фото: Кинокомпания «Централ Партнершип»

На широких экранах – исторический блокбастер «Сердце пармы», снятый по роману уральского писателя Алексея ИВАНОВА. Картина об истории завоевания пермских земель, в основу которой легли реальные события второй половины XV века. Корреспондент «Облгазеты» Пётр КАБАНОВ рассказывает о фильме Антона МЕГЕРДИЧЕВА.

В прокате снова фильм по роману Алексея Иванова. Некогда выпускника Уральского государственного университета не зря называют самым экранизируемым автором. Только за последнее время по его произведениям вышли сериалы «Пищеблок» и «Ненастье», в кино показывали «Общагу» и «Тобол» (хотя Иванов и снял свое имя с титров). И еще не так давно с успехом шел «Географ глобус пропил». Сейчас в производстве находятся еще несколько проектов по произведениям писателя.

Тут, кажется, есть один нюанс, про который сам Алексей Иванов говорил несколько раз – не мешать режиссеру. Этот тонкий момент писатель как-то объяснял в интервью «ОГ»: «Не надо болтаться у него под ногами и дергать его за рукава. Пусть он делает, как считает нужным. Зона ответственности писателя – роман, а фильм – зона ответственности режиссера».

Вот и в работу над «Сердцем пармы» (сразу скажем, что Алексей Иванов отмечал, что второе слово нужно писать со строчной буквы, поскольку в данном контексте он имел в виду уральский тип леса) он не вмешивался. Над сценарием работали Илья Тилькин и Сергей Бодров, который изначально должен был стать режиссером, но в итоге это место занял Антон Мегердичев – автор кассового хита «Движение вверх» (собрал в прокате больше три млрд рублей). «Сердце пармы» начали снимать в 2019-м. Работали сразу в нескольких локациях, в том числе в Пермском крае. Бюджет, по данным Фонда кино, составил 714 млн рублей.

Фильм нельзя мерить книгой

Роман Алексея Иванова вышел в 2003 году и, по сути, именно он принес автору известность. Вероятно, среди нынешних зрителей есть и те, кто был в числе давно ожидающих этой экранизации. Права были выкуплены почти сразу же после выхода, в 2005-м, затем история со съемками утихла на несколько лет. Но в итоге роман дождался своего часа.

Любое перенесение на экран литературного произведения неизбежно приводит к ожесточенным дискуссиям и к поиску ответа на вопрос: а так ли было в тексте. Есть и еще один вопрос, который, безусловно, возникнет перед походом в кино – нужно ли прочитать сам роман. Он, как и всегда, не имеет единого ответа, и тут уж каждый решает сам. Но, с другой стороны, любая экранизация должна быть рассчитана и на того, кто не успел ознакомиться с 500-страничным оригиналом перед просмотром. Иначе блокбастер рискует стать картиной «для тех, кто в теме».

Более того, Алексей Иванов недавно высказался, что фильм нельзя мерить книгой. И что в идеале зритель должен просто ждать увлекательную историю. Даже он сам перед просмотром постарался выбросить из головы всю информацию о романе и посмотреть его «с чистого листа».

Если кратко – то все сложно

Пересказать сюжет кратко не получится. Во-первых, в фильме сразу несколько сценарных линий, не сразу сплетаемых в единое целое, а во-вторых – сложный исторический контекст, в котором перемешано слишком многое. Здесь несколько народов, верований и религий, языков, героев (реально существовавших и вымышленных). К этому добавляется специфичная лексика тех лет (1455–1482 годов), а также трудновыговариваемая топонимика.

Та самая Золотая баба. Фото:

Поэтому проще, действительно, не пытаться вспоминать учебник истории и какие-то реальные факты, а пытаться смотреть на историю в фильме. Если, конечно, предпринять попытку объяснить сюжет, то схематично он выглядит так. Молодой князь Великопермского княжества Михаил (Александр Кузнецов) потерял своего отца во время набега на город вогулов (так называли манси). Вогулы под предводительством Асыки мстили за похищение своего идола – Золотой бабы. Постепенно из диалогов мы узнаем, что вогулы-язычники и Асыка хотят изгнать всех русских из Перми, уничтожив христианскую веру, которая представляет для них опасность.

Князь Михаил меж тем спокойно правит своими землями. Воевать ни с кем он не хочет, договаривается со всеми миром, собирает ясак – налог. Его возлюбленная – Тичерть (Елена Ербакова). Девушка из вогулов, которая была с ним в тот самый день, когда убили его отца. Она ведьма-ламия, способная принимать облик рыси и естественно не готовая принять христианство. В общем, княжеские устои в Перми доходят до Москвы. Откуда сначала присылают епископа Иону (Евгений Миронов), который решает чуть ли не силой крестить пермяков и изгонять язычников. А потом, когда Иона толком узнает о местных порядках, он доносит это до Ивана III (Федор Бондарчук) и тот отправляет войска, чтобы усмирить пыл пермского князя.

Это если совсем кратко. Как сказано выше, параллельно развиваются несколько линий. Михаил еще воюет с вогулами, берет в плен Асыку, его жена убегает из-за нового епископа, а где-то идут к границам городов московские дружины. Жизнь Великопермского княжества можно было бы кратко охарактеризовать как войну и мир. С первым у создателей фильма все хорошо, а вот со вторым не очень.

Фото: Кадр из фильма "Сердце пармы"/kinopoisk.ru/picture

Причем тут Лермонтов и «Игра престолов»

Уложить столь большой текст в один фильм трудно, поэтому мирное повествование в картине выдержано совсем неровно. Монтажные склейки скрадывают сразу на нескольку лет, отчего зрителю и так в сложных сюжетных линиях запутаться еще проще. Меняется только цвет бороды князя Михаила и времена года, об остальном остается только догадываться. Такой же неровной выглядит и линия любви между князем и Тиче (которая так и остается единственным более менее прописанным женским персонажем фильма). Их связь показана в основном сценами с возрастным рейтингом 16+ или даже 18+, а в остальном лишь штрихи к общему портрету.

Не исключено, что в будущем «Сердце пармы» будет смонтировано в формате сериала, который бы здесь подошел лучше и, возможно, воспринимался легче. Не зря многие сравнивают фильм с «Игрой престолов» и «Властелином колец». Последняя сага, напомним, развернулась на три фильма, где равномерно уместила повествования романа, а «Игра престолов» насчитывает восемь сезонов.

Тичерть (Елена Ербакова). Фото: Кадр из фильма "Сердце пармы"

С батальными сценами в картине Антона Мегердичева дела обстоят многим лучше. Их по ходу почти трехчасового кино несколько и каждая проработана, обладает своими деталями и отличными костюмами. Именно яркие сражения заставляют не заскучать, хотя обилие бутафорской крови, пролитой на экране, настораживает.

Особо стоит отметить финальную битву – между Московией и Пармой, когда царь уже силой решает навести свои порядки в неспокойной земле. Князь Михаил свои принципы предавать не хочет и вступает в неравный бой. Это, безусловно, кульминация фильма, поскольку становится ясно, что столица своего добьется, а всех непокорных утопят в крови. Почти как 300 спартанцев, пермские воины сражаются за свою свободу, но силы неравны. Кровавая экранная сеча занимает больше 30 минут фильма, поэтапно демонстрируя, что в отечественном кино, при нужной подготовке и средствах, можно делать подобные сцены не хуже, чем в той же «Игре престолов». А еще показывая, как именно иллюстрировать строчки Михаила Лермонтова «И ядрам пролетать мешала гора кровавых тел».

«Сердце пармы», как московские дружины в фильме, захватит внимание самого широкого зрителя. Кто-то, может, и заскучает, но взбодрится перед финалом, а кто-то, наоборот, предпочтет смотреть на воссозданный мир пермского княжества XV века и отвернется от побоищ. Важнее искать смыслы, коих картина не лишена. Изучать малоизвестные страницы истории и замечать, что, в общем, как Москва, так и вся страна не сразу строилась, и что часто сила была главнее правды, а меч убедительнее слова.

Справка: Алексей ИВАНОВ родился 23 ноября 1969 года в городе Горьком в семье судостроителей. Школу окончил в Перми. В 1987 году, сразу после школы, он уехал в Свердловск и поступил на факультет журналистики УрГУ. Но проучился там всего год. В 1990 году поступил и затем окончил факультет истории искусств УрГУ. В 1990 году в «Уральском следопыте» была опубликована первая повесть – автора «Охота на Большую Медведицу». В 90-е Алексей Иванов работал учителем, сторожем, гидом-проводником и писал романы. «Общага-на-Крови» (1993), «Географ глобус пропил» (1995) и «Сердце пармы» (2000) лежали в столе. Первая книга – «Сердце пармы» – вышла в 2003 году. В том же году вышел роман «Географ глобус пропил». Работает в самых разных литературных жанрах. Сейчас автор более 10 романов, среди которых «Блуда и МУДО», «Общага-на-Крови», «Ненастье», «Псоглавцы», «Комьюнити», «Пищеблок», «Тени тевтонов». Лауреат нескольких литературных премий.