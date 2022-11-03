Федорченко нон-стоп

Алексей Федорченко и режиссер монтажа Дарья Исмагулова сами снялись в фильме «Большие змеи Улли-Кале». Фото: Пресс-служба фестиваля «Послание к человеку».

Екатеринбургский режиссер Алексей ФЕДОРЧЕНКО приступает к съемкам нового фильма. Картина «Енотовый город» должна стать заключительной частью трилогии после «Первых на Луне» и «Больших змей Улли-Кале».

Продуктивности Алексея Федорченко можно только позавидовать. Режиссер часто отмечал, что ему близок режим многозадачности, но все равно ей поражаешься. Последняя, на данный момент завершенная картина – «Большие змеи Улли-Кале» – была показана на фестивале «Послание к человеку», где Федорченко вручили приз «За вклад в киноискусство и выдающиеся художественные достижения». Но параллельно Алексей готовится к съемкам нового фильма, доделывает документальную картину, пишет сценарии, продюсирует, руководит.

О своих планах режиссер охотно рассказал на прошедшей пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Большие змеи Улли-Кале». Впрочем, главный вопрос – когда фильм смогут увидеть зрители – так и остался пока без четкого ответа. С последними картинами Алексея Федорченко и прокатом вообще история довольно сложная. «Война Анны» шла в кинотеатрах всего несколько дней во время майских праздников. «Последняя «Милая Болгария» до проката не добралась вовсе.

– Мы начали переговоры с компанией «КАРО. Арт», встреча была на фестивале, и они рассматривают возможности, – рассказал продюсер картины Дмитрий Воробьёв. – Также рассматривает фильм онлайн-платформа «KION». Надеюсь, что они помогут найти дорогу к зрителю. Пока сроков не ставим. Была премьера, поэтому только сейчас плотно займемся организацией показов.

Сам же режиссер говорит, что в нынешних реалиях весь прокат «особый».

– Каждый фильм нужно придумать как прокатывать, как доводить его до зрителя, потому что у кинопроката наступили тяжелые времена, – отметил Алексей Федорченко.

«Большие змеи Улли-Кале» рассказывают о взаимоотношениях народов России и Кавказа. Фильм сделан в довольно редком жанре – мокьюментари. В России так снимает только сам Федорченко. Он даже придумал ему свое название – документальная сказка. Картина создавалась при финансовой поддержке министерства культуры РФ, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Романа Абрамовича.

– Все факты, на которых основан сценарий, – реальные, – пояснил Алексей Федорченко. – Это документы. Но эти факты настолько удивительные, что когда их собираешь вместе, получается какая-то невероятная фантастическая мозаика, сказка. И мало кто к этой истории обращался. Это фильм о том, как Россия повлияла на Кавказ и как Кавказ повлиял на Россию. Особенность в том, что все предыдущие киноработы на эту тему основывались на художественной литературе, а мы основывались на первоисточниках. На дневниках, философских трудах суфийских шейхов Кавказа, на материале, на который мало кто обращает внимание.

Фильм снимали в 2020-м, в разгар пандемии. Экспедиции на Кавказ были запланированы как раз на апрель, и в итоге их пришлось отменить. Съемочная группа смогла поехать туда только в октябре. Снимали в Чечне, Ингушетии, в Адыгее, в Северной Осетии. Остальная часть картины снята в Свердловской области.

– На экране также появляются Пушкин, Толстой, Лермонтов, Гоголь, имам Шамиль, имам Гази-Мухаммад, шейх Кунта-Хаджи. Можно этот фильм посмотреть и понять историю отношений России и Кавказа за сто лет, – добавил режиссер.

Колумбия, идеи Эйнштейна и Бажов

По задумке Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале» – это второй фильм из серии мокьюментари, после «Первых на Луне» (2005). Третья картина – «Енотовый город» – должна завершить трилогию.

– Очень сложная, интересная история (детали сюжета режиссер раскрывать не стал. – «Прим. «ОГ»), половину фильма мы снимаем в Екатеринбурге, половину в Колумбии – в ноябре летим туда своей группой, – рассказал режиссер. – Планируем завершить съемки где-то через год.

Также в разгаре работа над документальным фильмом о Митрофане Аксёнове. Это ученый и философ, который, как считается, предвосхитил идеи Эйнштейна о теории относительности и сформулировал принципы времени как четвертого измерения. Однако о биографии Митрофана Аксёнова сейчас неизвестно почти ничего, в том числе даты жизни и смерти. Но Алексей Федорченко в новом фильме буквально «вернет к жизни» забытого ученого.

– Большая часть материала готова, – ответил на вопрос «Облгазеты» Алексей Федорченко. – Осталось доснять три эпизода, и нам предстоит сделать анимацию для фильма. С нами работает режиссер Мария Сидяева. Она предложила очень интересный прием и, думаю, это будет что-то новое в документальном кино. Нам пришлось менять сценарий в связи с событиями на Украине. Половину фильма мы должны были снимать там, в Харькове (есть мнение, что Митрофан Аксёнов учился в Харьковской губернской гимназии. – Прим. «ОГ»). И нам пришлось даже менять жанр картины.

Кроме того, на студии «29 февраля», созданной Алексеем Федорченко и Дмитрием Воробьёвым, в работе еще несколько проектов. В том числе, два анимационных сериала и фильма.

– Один сериал называется «Краб и Кальмар спасают океан», режиссер как раз Мария Сидяева, – пояснил Дмитрий Воробьёв. – Мы уже получили финансирование на первые пилотные серии. А второй – «Данька и хранительница леса» – основывается больше на бажовских сказах, на наших историях, а режиссер московский – Полина Грекова. Думаю, что через год-полтора мы уже сможем это показать.