Чебурашка стал миллиардером

Рис. Максим Смагин

Новогодний прокат преподнес сюрприз – «Чебурашка» Дмитрия ДЬЯЧЕНКО стал самым кассовым фильмом в России, собрав за девять дней более трех миллиардов рублей. Картина обогнала предыдущего рекордсмена – «Холопа». О новом лидере российского проката рассказывает журналист «Облгазеты» Пётр КАБАНОВ.

В нынешней новогодней гонке за внимание зрителя, а следовательно, и за кассовые сборы «Чебурашка» вышел победителем. Как в свое время «Холоп», картина Дмитрия Дьяченко не оставила шансов своим преследователем. Уже в первый уик-энд года фильм о диковинном мохнатом существе собрал 1,3 миллиарда рублей. В Свердловской области, к примеру, картину с 1 по 9 января посмотрели почти 300 000 зрителей.

Экранизация «Чебурашки» – вещь рискованная. Слишком много ожиданий у аудитории. Люди постарше хотят, чтобы это напоминало легендарные мультфильмы Романа Качанова. Более юных зрителей нужно было познакомить с героем. Усидеть на этих двух стульях непросто. Но создатели решили поступить радикально – представить новую историю, но с Чебурашкой во главе. Это не экранизация рассказов Эдуарда Успенского и не ремейк советских мультфильмов. Чебурашку, выражаясь современным языком, переосмысли. И оживили. Старый друг миллионов – не кукла, а технология CGI – движущиеся изображения, сгенерированные при помощи трехмерной компьютерной графики и захвата движений живого актера.

Это переосмысление то сближается с литературным первоисточником, то также стремительно от него отдаляется. Понятно, что «оторвать» Чебурашку от всего выдуманного Эдуардом Успенским невозможно. Но крокодила можно превратить в нелюдимого садовника дендрария Геннадия Петровича (Сергей Гармаш), старуху Шапокляк – в миллионершу и бизнесвумен Римму (Елена Яковлева), даже крыску Лариску можно заменить на хитрого помощника Лариона (Дмитрий Лысенков). А еще добавить тройку-четверку новых героев и их истории.

Всё стремительно закручивается как смерч, который в фильме приносит Чебурашку из далекой страны. Удивительное существо, не то медведь, не то обезьяна, поглощает апельсины в немыслимых количествах. Его пытаются поймать охранники сада, но безрезультатно – «ушастого» (так опасливо называют существо иностранцы) ветер вместе с оранжевыми плодами уносит куда-то на юг России. И сбрасывает неподалеку от дома Геннадия Петровича вместе с апельсиновым дождем. Для этого студия использовала шесть тонн настоящих цитрусовых, чтобы буквально завалить ими улицы города. Эффектная сцена.

Фото: Кадр из фильма "Чебурашка"/Централ Партнершип

Садовник Геннадий не ладит ни с кем вокруг. Ушастый друг ему тоже не нужен. Доброта скрыта в Гене где-то глубоко внутри, и чтобы ее отыскать, потребуется больше часа экранного времени и усилия четырех сценаристов. Милое существо меж тем попадает в различные передряги и крушит все на своем пути в поисках апельсинов. Набор сценок вполне можно поделить на отдельные короткометражные зарисовки с названием «Чебурашка и…». А зрителям параллельно рассказывают истории других героев фильма. Выясняется, что у Геннадия Петровича взрослая дочь (Полина Максимова) и внук, но женщина не хочет общаться с отцом. В чем, собственно, проблема, мы узнаем почти под конец картины. У дочери же, в свою очередь, магазин сладостей, который хотят «отжать» властная Римма с Ларионом.

В этот сценарный клубок впутывается Чебурашка. Диковинный зверек призван примирить всех вокруг. Гену с дочерью, Римму – с окружающей действительностью. Мохнатый герой-спаситель учится говорить по словарю Даля, играет в шахматы, смешно лопочет голосом актрисы ОльгиКузьминой, гоняет вместе с Геной на мотороллере и в итоге задается вопросом – а кто он такой. Гибрид обезьяны и попугая? Белорусская ушастая овчарка (эту шутку садовник Гена повторяет уж слишком часто) или человек?

Чебурашка, как и робот Электроник, решает стать человеком, смотря на окружающих. И, естественно, в какой-то момент разочаровывается в них. Моральный подтекст фильма неприкрыто прорывается наружу – обманывать плохо, предавать еще хуже, бросать в беде нельзя. Мысль Экзюпери, что мы в ответе за тех, кого приручили, пожалуй, подойдет для самых юных зрителей, учитывая рейтинг фильма – 6+. Однако сложная семейная тема с отцом и дочерью, подробно показанная в картине, вряд ли будет им особенно ясна. А более взрослым неприкрытый моральный урок больше наскучит, чем заставит задуматься. Чебурашка в какой-то момент отчаянно старается нравиться и большим и малым, отчего теряет какую-то свою милую сущность. Для динамики создатели добавляют в фильм сцену с похищением, небольшую погоню, драку мороженщицы с французским поваром и даже дождь из конфет. А приключения мохнатого друга как-то отходят на второй план.

В детском фильме все должно заканчиваться хорошо. Злые станут хорошими, все помирятся и, конечно, прозвучит песня про пешеходов, которые бегут неуклюже по лужам. «Чебурашка» 2023 года совсем другой, чем тот, некогда любимый миллионами детей и взрослых. Он герой современного фильма, местами слишком компьютерный, местами более живой, но с такими же ушами, блестящими глазами и детской непосредственностью, позволяющей смотреть на окружающий мир под определенным углом. Чебурашка незлой, наивный и открытый миру, в котором, безусловно, есть добро и зло, смех и слезы, горе и радость. О чем ему, как и миллионам детей, еще предстоит узнать. А пока можно есть апельсины, учить новые длинные слова и просто радоваться жизни. Остальное – потом.

«Чебурашка» победил «Холопа» Картина Дмитрия Дьяченко собрала в прокате (на момент выхода номера «ОГ» в печать) 3,11 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд сборов, также в новогодние праздники, принадлежал «Холопу» Клима Шипенко – 3,08 млрд. «Чебурашке» (бюджет фильма - 850 млн рублей) удалось обогнать «Холопа» на десятый день проката. Картина Клима Шипенко, где московского мажора Григория перевоспитывали древнерусскими методами, преодолела отметку в 3 миллиарда на 46-й день показа в кинотеатрах. Всего же «Чебурашка» – лишь третий фильм, сумевший заработать в российском прокате более 3 млрд. Кроме «Холопа» это получилось у первой части «Аватара» Джеймса Кэмерона (2009 год) – около 3,5 млрд рублей. Другим отечественным фильмам пока не удалось преодолеть отметку. «Движение вверх» в декабре 2017-го – январе 2018-го собрал 2,94 млрд.

Топ-5 самых кассовых российских фильмов:

Фильм/Режиссер Дата выхода Сборы* «Чебурашка» (Дмитрий Дьяченко) 1 января 2023 3,11 млрд «Холоп» (Клим Шипенко) 26 декабря 2019 3,08 млрд «Движение вверх» (Антон Мегердичев) 28 декабря 2017 2,94 млрд «Т-34» (Алексей Сидоров) 1 января 2019 2,27 млрд «Последний Богатырь: Посланник тьмы» (Дмитрий Дьяченко) 23 декабря 2021 2 20 млрд

*По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах