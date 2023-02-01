На Свердловской киностудии начали снимать новый фильм

Фильм "Длительные свидания" снимает режиссер Георгий Лялин. Фото: Алексей Кунилов

На Свердловской киностудии начали работу над новым полнометражным игровым фильмом. Лента режиссера Георгия Лялина "Длительные свидания" станет второй по счету, которую снимут на киностудии после ее перезапуска.

Главную роль исполнит Олег Гаркуша. В фильме также сыграют Василиса Перелыгина ("Дылда"), Никита Тарасов ("Битва за Севастополь"), Николай Козак ("Чикатило"), Константин Балакирев ("Подельники"), сообщила пресс-секретарь Свердловской киностудии Елена Князева.

Картина "Длительные свидания" рассказывает историю отца Александра, который получает шанс на исправление своих грехов. Священник помогает глухонемой девушке Варе, которую обвинили в поджоге городского храма, полностью меняя ее жизнь.

"Фильм "Длительные свидания" — это картина о том, как каждый человек может сотворить чудо, если перестанет подходить к своему делу формально", — отмечает режиссер Георгий Лялин.

"Роль священника меня привлекает своей необычностью. К тому же, в 80-е годы я бывал в Свердловске с гастролями и с тех пор люблю этот город", — поделился актер Олег Гаркуша, который будет играть роль отца Александра.

Роль глухонемой Вари исполнит Василиса Перелыгина. Актриса рассказала, что при подготовке к фильму она изучала язык глухонемых.

"Я встречалась с глухонемой актрисой. Она учила меня репликам на языке жестов, я перенимала особенности ее речи",— отметила Василиса Перелыгина.

Автором сценария является Алексей Головченко. Продюсерами выступают Виктор Шадрин, Ольга Ерофеева-Муравьева, исполнительный продюсер — Александра Шахназарова.

"Нам удалось собрать замечательный актерский состав — Олег Гаркуша, артист, который сыграл главную роль в одной из моих любимых картин Алексея Балабанова "Я тоже хочу", — рассказал директор Свердловской киностудии и продюсер фильма "Длительные свидания" Виктор Шадрин.

Напомним, ранее в Екатеринбурге завершились съемки криминальной комедии Евгения Григорьева "Сломя голову".