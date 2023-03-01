«Нам важно не количество, а качество»

После обучения молодые кинематографисты получают работу в проектах Свердловской киностудии. Набор на третий поток продлится до 10 марта. Фото: Полина Зиновьева

Школа кино – это проект, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ, в рамках перезапуска Свердловской киностудии. В Екатеринбурге бесплатно обучают специальностям второго состава киногруппы, необходимых для работы при съемочном процессе в Свердловской области. Об итогах первых двух лет и планах на будущее «Облгазета» поговорила с Екатериной САМАРИНОЙ – руководителем департамента образования Свердловской киностудии.

«Треть уже задействована на съемках»

– Екатерина, если подводить краткий промежуточный итог работы школы – какой он?

– Итог в том, что у нас в регионе за два года появились представители девяти разных профессий, и нам до сих пор удается подбирать специальности таким образом, чтобы они не повторялись. Примерно 30 процентов наших выпускников реализовались и уже работают на разных кинопроектах. Это очень хороший "выхлоп". У них уже была возможность попробовать себя и в короткометражках, и в других проектах, которые они сами, в том числе, инициируют. Ну и, конечно, они работали на полнометражных фильмах. Главная гордость - участие в съемках фильма Евгения Григорьева "Сломя голову". Там было занято почти 30 наших выпускников и первого, и второго потока. На "Длительных свиданиях" (картина Георгия Лялина, которую в январе-феврале снимали в Свердловской области. - Прим. "ОГ") также были задействованы наши выпускники. И на полнометражном фильме "Втроем", который будут снимать летом-осенью этого года, тоже некоторым выпускникам уже предложили работу. В кино хорошо действует "сарафанное радио". Понятно, что пока не сто процентов и не половина задействована на съемках, но треть - это очень хорошо.

– Вы отметили, что специальности не повторились. Какие сейчас специальности нужны киностудии?

– В новом наборе те специалисты, которых сейчас в нашем городе и в нашем регионе не хватает. Пять новых – скрипт-супервайзер (ассистент режиссера по работе со сценарием), ассистент оператора/камерамен, фокус-пуллер (отвечает за резкость сюжетно важных частей изображения), ассистент звукорежиссера и локейшн-менеджер (занимается поиском и подготовкой мест для съемки).

– Креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев как-то сказал: «Специалистов первого состава, допустим, можно импортировать. Но ты не привезешь всех. Нужно здесь заниматься с людьми»…

– - Согласна с ним. Мы перебрали не все специальности. Дальше будем действовать точно также - ориентироваться на кадровый дефицит. В этом году мы, например, обучаем двух разных ассистентов оператора. В операторской группе их несколько. Сейчас будем учить камераменов и фокус-пуллеров. И тот и другой - ближайшие помощники оператора-постановщика. Практически в каждом цехе в кино множество людей и несколько помощников. Поэтому нам еще на несколько лет хватит специальностей, чтобы не повторяться.

«Аналогов нашей школы поблизости просто не существует»

– В первый образовательный поток киношколы было подано 600 заявок. Во второй – уже больше 1 000. Цифры в третьем растут?

– У нас вообще нет задачи набрать как можно больше заявок. Большой конкурс в первые два года радовал, но нужно понимать, что у нас отбор конкурсный. Нам важно не количество, а качество. Важно, чтобы люди не просто шли на бесплатное обучение ради расширения кругозора, а чтобы это были именно те, кто дальше хочет работать в киноиндустрии. Это принципиальный момент и мы стараемся всеми возможными способами это донести. Ждем тех, кто хочет дальше связать свою жизнь с кино. А таких людей не может быть очень много. Это осознанный выбор. Ребята будут работать с камерами, со звуковым оборудованием. Группы будут небольшие – по 10–12 человек. То есть в этом году мы наберем где-то 50–60 учеников. У нас авторские методики и каждый курс учится по своей программе. Начать обучение мы планируем в апреле.

– «Длительные свидания», например, снимали не только в Екатеринбурге, но и в области. Люди из других городов приезжают учиться?

– У нас и область, и студенты из других регионов – Тюмень, Челябинск, Пермь. Мы набираем по всему УрФО. Потому что аналогов нашей школы по близости просто не существует. За подобным образованием нужно ехать в Москву или в Санкт-Петербург. Периодически что-то проходит в Калининграде, где есть кинокомиссия. Но географическая привязка в кино не очень важна. Проект может сниматься где угодно. Когда человек выбирает работу в киноиндустрии, он готов к тому, что география работы может быть широкая.

– Вам удается привлекать действующих профессионалов для преподавания. Они легко соглашаются?

– Когда мы обращаемся к каким-то специалистам с вопросом приехать в Школу кино – они всегда откликаются. Главная сложность найти время в их графике (улыбается). Но никто еще не сказал: «Нет, я не хочу». Да, для нас главный принцип – чтобы преподаватели были действующими практиками киноиндустрии. Не так даже важен их педагогический опыт. Нужно, чтобы они в настоящее время снимали кино. Кинопроцесс высокотехнологичен и подвержен изменениям. Нужно успевать за ними. Чтобы обучение было полезным, актуальным, нужно знать, как производят кино прямо сейчас. Мы привозим людей из Москвы и Санкт-Петербурга. Многие из них, конечно, имеют преподавательский опыт, а для некоторых это тоже новая история. Ну и многие из них чувствуют потребность учить новую смену.

– Получается, что это работа на будущее.

– На ближайшее будущее. В регионах таких специалистов очень мало. Когда съемочная группа выезжает за пределы столиц, они вынуждены возить с собой огромное количество разных мастеров. А это, конечно, всегда повышает стоимость процесса производства. Поэтому в идеале нужно находить специалистов на месте, но без потери качества. И съемочные группы очень привлекает, когда в регионе есть необходимые люди. Наши преподаватели тоже очень хорошо этот момент понимают. Если они или их коллеги в будущем приедут на Свердловскую киностудию, то найдут себе нужных людей из числа бывших учеников. В Свердловской области кино сейчас развивается. Количество проектов растет и кадров должно быть еще больше.

Перезагрузку Свердловской киностудии инициировали Министерство культуры России и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В апреле 2021 года на Свердловскую киностудию пришла новая команда: генеральный директор Виктор Шадрин, генеральный продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева и креативный продюсер Евгений Григорьев. Летом 2021 года был объявлен первый набор Школы кино. Курсы окончили 74 человека. Со второго потока выпустились 68 человек. Лучшие задействованы в полнометражных игровых кинопроектах Свердловской киностудии.