150 лет внимания к подлиннику. К юбилею Свердловского областного краеведческого музея

Вчера на научно-практической конференции в Ельцин Центре. Фото: Галина Соловьёва

В 2021 году 150 лет исполняется Свердловскому областному краеведческому музею им. О.Е. Клера, ведущему свою историю от Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Спустя полтора века дело основателя УОЛЕ – Онисима Клера – всё так же живёт в сердце Урала. На данный момент музей объединяет 18 филиалов в девяти территориях нашего региона. Сегодня, 31 марта, в Екатеринбурге пройдут торжества по случаю юбилея. «Областная газета» рассказывает, как музей живёт в XXI веке.

Накануне мы поговорили с Натальей ВЕТРОВОЙ – генеральным директором Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера, которая вот уже больше десяти лет возглавляет учреждение.

– Наталья Константиновна, в этом году Свердловскому областному краеведческому музею, ведущему свою историю от УОЛЕ, исполняется 150 лет. В теме научно-практической конференции, которая прошла 30 марта, обозначено – «Вызовы времени и новые решения». Понятно, что музей, чтобы оставаться актуальным для современного человека, должен меняться. Но вопрос: в какую сторону? И как для себя формулирует ответ на него старейший музей области?

– Этот вопрос настолько сложен, что не имеет единственного ответа. Два года назад на конференции ИКОМ в Японии (International Council of Museums, сокр. англ. ICOM, по-русски – ИКОМ – Международный совет музеев. – Прим. «ОГ») вопрос об определении понятия, что такое «музей», был отложен…

Для нас как для музея, собравшего огромные коллекции подлинных артефактов, по-прежнему приоритетом является внимание к памятнику. Взять, например, Невьянскую икону письма Богатырёвых – её практически невозможно повторить, копия будет бледнее оригинала. Или экспонаты, которые существуют в единственном экземпляре – такие, как Большой Шигирский идол или библиотека Василия Татищева. Задача нашего музея – сохранить эти уникальные памятники, но так, чтобы разделить эту миссию и ответственность с нашими посетителями, жителями Урала. Чтобы было понятнее, музей хранит предметы вечно, однако они приобретают ценность тогда, когда большинство эту ценность осознает и разделяет.

Как старейшему музею региона нам в чём-то сложнее других справляться с самыми разными задачами. Несколько лет назад остро стояла задача приведения в порядок наших зданий в Екатеринбурге и филиалах, оснащения музеев. Когда в объединение входит 20 зданий, приходится постоянно включаться в решение технических вопросов: ремонты, обеспечение безопасности, связь… За последние пять-семь лет при поддержке министерства культуры Свердловской области мы очень много в этом направлении сделали. Где-то были проведены капитальные ремонты, где-то косметические, почти везде мы постарались обеспечить доступную среду. Есть здания, где это сделать очень сложно; например, наш шестиэтажный Музей истории и археологии Урала не имеет лифта. Решить эту проблему пока не удалось, так как здание – памятник архитектуры.

Почему мы так много говорим о хозяйственных вопросах? Потому что именно с этого начинаются эмоции наших посетителей и самих сотрудников музея. Люди хотят приходить в чистое, современное помещение, где им комфортно. Второй важнейший вопрос: что мы можем предложить гостям? Здесь мы стараемся делать разнообразным наше предложение по выставкам. Стараемся понять, что для людей важно. Так возникают новые лекции, экскурсии, мастер-классы. Смотрим, какой опыт по­явился у коллег в других музеях.

Наталья Ветрова возглавляет Свердловский областной краеведческий музей с 2010 года Фото: Алексей Кунилов

– Несколько лет назад нашему изданию вы говорили, что культура серьёзно меняется, движется в сторону слияния, сочетания всевозможных жанров. Происходит синтез искусств. Как с этим обстоят дела в Краеведческом музее? Стараетесь ли за счёт этого привлечь новую аудиторию?

– Конечно, мы ищем новые формы взаимодействия. Например, во время Ночи искусств-2019 мы привлекли молодых художников к созданию граффити на тему работ Эрнста Неизвестного у Музея скульптора. У нас в Художественном музее Эрнста Неизвестного сформировалась прекрасная молодая команда, они уже несколько лет проводят Творческие четверги, привлекая художников, музыкантов, предпринимали попытки сотрудничества с дизайнерами с целью создания музейных мерчей. Есть и иные способы взаимодействия. Концерты на площадках музея, участие в совместных акциях, например, в Ночи музыки. В Музейном клубе «Дом Агафуровых» активно сотрудничают с театральными коллективами. Там же работает очень популярная Музыкальная гостиная. В наше объединение входит Дом-музей Чайковского в Алапаевске, там концерты вообще являются питательной средой.

Из истории Преподаватель французского языка в мужской гимназии Онисим Егорович Клер (1845–1920) основал Уральское общество любителей естествознания в 1870 году. Помещения под нужды общества в городском ведомстве были выделены в 1871-м. Музей пополнялся очень активно, вскоре экспонаты уже можно было делить на коллекции: зоологическую, ботаническую, минералогическую, палеонтологическую и нумизматическую. В самом Обществе постепенно сформировались узкоспециализированные комиссии – метеорологическая, археологическая, сельскохозяйственная, комиссия по распространению естественно-исторических знаний, комиссия по охране памятников природы, по охране научных и художественных ценностей, комиссия по истории Екатеринбурга. В самом музее отмечают, что на данный момент коллекция музея - свыше 745 000 экспонатов. Ежегодно проводится 130 стационарных выставок. В штате музея около 400 сотрудников. Посещаемость - порядка 270 000 человек в год.

– Ещё один новый вызов нашего времени – высокая конкуренция в культурной среде. Особенно если мы говорим о Екатеринбурге. Ощущаете ли вы эту конкуренцию за зрителя? И как музею со 150-летней историей привлечь новую аудиторию, которая сегодня всё-таки больше настроена на мультимедийные площадки?

– Конкуренция существует, и я очень рада этому, так как это говорит о высоком развитии культуры в Екатеринбурге. Если десять-пятнадцать лет назад в Столице Урала досуг в сфере культуры могли предложить несколько музеев и театров, то сегодня количество и тех, и других резко увеличилось, а вот количество вовлечённых в культуру граждан растёт не так стремительно, как нам хотелось бы. И нам, конечно, пришлось встраиваться в новую ситуацию. Один из примеров реакции музея на вызовы времени был дан в прошлом году. Когда наша жизнь в связи с пандемией резко изменилась, буквально сразу, «с колёс», музей в первые дни карантина перешёл в онлайн.

Мы создали свой ютьюб-канал, сейчас на нём размещено уже более 180 сюжетов, которые мы создали за этот год. Это виртуальные лекции, экскурсии, рассказы об экспонатах…Что касается мультимедийности, то это не более чем инструмент.

Новые технические эффекты быстро приедаются. Нужно говорить с посетителем. Установка телевизоров и панелей в экспозиции не решит эту проблему, хотя и облегчит её. Люди быстро устают от сменяющихся картинок, но начинают скучать, если их нет совсем. Что касается определения положения музея, мне близка позиция директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Он считает, что какие бы мультимедиа не появлялись, самое главное в музее – это подлинник. И наша сильная сторона – это именно классический музей, где хорошо поданный подлинник говорит сам за себя.

Объединились, чтобы сохранить историю У Свердловского областного краеведческого музея 18 филиалов. Гео­­­­г­рафия их в области обширна – девять территорий. Но, наверное, мало кто задумывался: когда и по какому принципу складывалась эта структура? Кто сейчас входит в состав музея? И планируются ли какие-­то изменения? Всё началось в прошлом веке. Точнее, в 1978 году, когда было образовано музейное объединение Свердловский областной историко-революционный музей. У музея на тот момент в городе было два здания: историческая экспозиция в церкви Вознесения Господня, отдел природы, фонды и планетарий в соборе Александра Невского в Зелёной Роще. Всего же в Свердловске было пять крупных музеев: Свердловский областной историко-­революционный музей, Картинная галерея, Геологический, Музей Якова Свердлова и Музей Мамина ­Сибиряка. Дом Поклевских-Козелл – главное административное здание и выставочная площадка Свердловского областного краеведческого музея. Особняк богатых дворян и предпринимателей Поклевских-Козелл построен в 1870-х годах в стиле эклектики Фото: Галина Соловьёва Будущий краеведческий музей был самым авторитетным, и именно к нему обращались за консультациями. Кроме того, методисты музея ездили по Свердловской области, наблюдая, что в городах региона исторические артефакты хранились иногда просто небрежно. У некоторых не было ни соответствующих условий, ни понимания, как нужно сохранять памятники истории. Поэтому директор музея (на тот момент) Александр Бальчугов выступил с инициативой объединить все музеи в один, чтобы стало проще решать многие вопросы, а главное – сохранить уникальные памятники. Музеи области вошли в новое объединение, но после перестройки многие решили вновь стать самостоятельными, и количество филиалов уменьшилось. Сейчас их, повторимся, 18. Несколько лет назад Свердловский краеведческий музей передал два учреждения военно­исторического профиля в Уральский военно­исторический музей. Но и пополнения тоже были. Так, в 2013 году по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева открылся Художественный музей Эрнста Неизвестного, а в 2018 году при поддержке Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско­ Сергиевское просветительское общество» – Музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске». Новый филиал. Музей уральской иконы планируется открыть в 2024 году Недавно на опубликование в «Областную газету» поступило распоряжение о выделении Свердловскому краеведческому музею средств на проведение противоаварийных и научно­проектных работ по сохранению особняка с лавкой купца М.Д. Мередина в центре Невьянска. Там появится Музей уральской иконы, который в будущем должен стать ещё одним филиалом Свердловского краеведческого музея. Речь идёт об объекте культурного наследия регионального значения, который в середине XIX века был комплексом из четырёх отдельных зданий с богато декорированными главными фасадами, но в XXI веке, по словам сотрудников музея, представляет собой руины. В краеведческом музее «ОГ» рассказали, что пандемия немного отодвинула решение данного вопроса, но работа ведётся. В соответствии с планом мероприятий по созданию в Невьянском ГО Музея уральской иконы краеведческий музей провёл оформление собственности на земельный участок и здания, входящие в состав этого объекта. – Сейчас идёт изучение документации по объекту, его истории, определению предмета охраны памятника, – поясняет заместитель гендиректора музея по капитальному строительству Ирина Кузнецова. – Кроме того, проведены работы по расчистке, санации земельного участка для возможности археологических изысканий и обследования памятника, подготовлены сметы расходов на проектные и изыскательские работы, противоаварийные мероприятия. Согласно «дорожной карте», в 2021 году мы предполагаем выполнить проектные и противоаварийные работы, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.