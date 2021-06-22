В Екатеринбург для первой выставки в "Эрмитаж-Урал" доставили работы Моне, Ренуара и Ван Гога

Все прибывшие работы должны продемонстрировать многогранность и многообразие искусства XIX века. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Более 80 экспонатов из Государственного Эрмитажа доставили в Екатеринбург для первой выставке в культурно-просветительском центре "Эрмитаж-Урал", который откроется 1 июля. Жители уральской столицы смогут насладиться, в частности, работами Клода Моне, Винсента Ван Гога и Огюста Ренуара.

Перед отправкой в уральскую столицу произведения искусства были помещены в реставрационную лабораторию, в которой специалисты составили паспорт и зафиксировали состояние работ до отправки. Затем в специальных ящиках картины и скульптуры четыре дня шли из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Сегодня специалисты распаковали первые ящики и приступили к проверке сохранности произведений искусства. Когда процедура будет завершена, экспонаты окажутся в выставочном зале уральского филиала Эрмитажа.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, все прибывшие работы должны продемонстрировать многогранность и многообразие искусства XIX века.

"Все интересующиеся искусством этого периода, знают такие имена, как Клод Моне, Поль Сюзан, Эдгар Дега. Но французское искусство 19 века – это огромный айсберг, у которого видна лишь маленькая верхушка. Это тысячи мастеров, некогда очень прославленные, за картинами которых гонялись, картины которых стоили баснословных денег, картины которых специально покупались в Париже и привозились в Россию", – пояснила научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Наталья Дёмина.

Картина Винсента Ван Гога "Пейзаж", написанная в августе-октябре 1889 года, оказалась за пределами стен Эрмитажа впервые. По словам Натальи Дёминой, когда в Эрмитаж поступает запрос на перевоз этой работы в другие музеи, реставрационная комиссия сразу же отклоняет его, однако для Екатеринбурга было сделано исключение.

"Этот художник очень сложно писал, его картины очень хрупкие", – уточнила сотрудница.

Поездка в Екатеринбург также стала первым "турне" для скульптуры Альфреда Д’Орсэ "Наполеон на коне".

На первой выставке центра "Эрмитаж-Урал" будут представлены 22 скульптуры, 42 картины художников первой половины XIX века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов. Екатеринбуржцы получат шанс насладиться в своём городе работами таких художников, как Поль Деларош, Элизабет Виже-Ле Брен, Орас Верне, Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и других.

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