Опубликованы модели выставки, которой откроют "Эрмитаж-Урал"

Фото: спроектированные модели выставки

Директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин показал выставку, которой 3 июля откроется культурно просветительский центр "Эрмитаж-Урал". Речь идёт об экспозиции "От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века".

"Несмотря на некоторую условность, по ним (опубликованным рабочим рендерам с визуализации экспозиции - прим. ред.) видна плотность экспозиции, жанровое и стилистическое разнообразие проекта. Главной мыслью выставки будет показать этот насыщенный "бульон" культурных, социальных, эстетических явлений, в котором, из которого, вопреки которому, в последствии, на свет появился бунтарский феномен импрессионизма, перевернувший все представления о прекрасном", - прокомментировал опубликованные модели выставки Никита Корытин в своём Facebook.

На ней представят экспонаты из собрания Эрмитажа, в том числе работы таких мастеров, как Винсент Ван Гог, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Поль Сезанн, Огюст Роден. Выставка расположится на первом этаже открытого центра.

Второй этаж займёт постоянная экспозиция, куда войдёт небольшой раздел "Искусство античного мира", а также "Западноевропейское искусство XV — начала XX веков". На третьем этаже будет мемориальная экспозиция "В глубоком тылу", посвящённая эвакуации эрмитажной коллекции из Ленинграда в Свердловск в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что "Эрмитаж-Урал" создан на базе Екатеринбургского музея ИЗО и займёт помещение на Вайнера, 11. Сроки его постройки и открытия переносились уже несколько раз по разным причинам. На этот раз открытие назначено на 3 июля, субботу.

Читайте также:"Эрмитаж-Урал". Готовность – 99 процентов.

Фото: спроектированная модель выставки