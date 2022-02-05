Сегодня в Екатеринбурге отмечают День Шигирского идола

День Шигирского идола проходит в десятый раз. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 5 февраля, в Музее истории и археологии Урала (проспект Ленина, 69/10) отметят День Шигирского идола. Старт мероприятия запланирован на 11:00.

Для посетителей музея подготовлена развлекательная программа.

С 11:00 до 17:00 — мастер-класс по созданию бумажной полигональной маски "Шигирский идол".

С 11:00 до 17:00 — мастер-класс по плетению шнурков.

С 11:00 — бесплатная экскурсия в зале "Шигирская кладовая".

С 11:00 до 13:30 — конкурс рисунка "Шигирская кладовая".

С 13:30 до 13:50 — подведение итогов конкурса, награждение.

В 14:00 — детский спектакль "Сказ о том, как старатели и краеведы Шигирского идола нашли". Выступают воспитанники детского сада № 547;

В 14:30 — бесплатная детская экскурсия в зале "Шигирская кладовая", запись по телефону: (343) 358-95-27.

В 15:30 — бесплатная экскурсия в зале "Шигирская кладовая".

В 16:30 — лекция "Технологии древних".

Ещё два мероприятия пройдут в онлайн-формате, отметили в пресс-службе культурного учреждения. Так, все желающие могут задать свой вопрос, связанный с Шигирским идолом или уральской археологией. В течение февраля специалисты подготовят видеоответ.

Также горожане могут придумать игру, ребус, задачу или головоломку по мотивам посещения Шигирской кладовой. Лучшие работы будут отмечены памятными призами, а также реализованы в ходе одного из следующих музейных праздников.

Большой Шигирский идол, найденный в 1890 году (132 года назад) на Шигирском торфянике на глубине около 4 метров, выставлен в екатеринбургском музее. В 2014 году в результате совместных научных исследований российских и немецких учёных было установлено, что возраст идола составляет более 11 тысяч лет.

Напомним, в конце прошлого года ограниченным тиражом в Свердловской области выпустили открытки с Шигирским идолом.