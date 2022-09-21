В Екатеринбурге открылась выставка об основателях горнозаводской империи на Урале

В екатеринбургском Музее архитектуры и дизайна открылась выставка, посвященная основателям горнозаводской империи на Урале. Речь идет о династии Демидовых.
Выставочный проект "Наследники Акинфия Демидова: новые пути развития" приурочен к празднованию 300-летия Нижнего Тагила и 350-летия со дня рождения Петра I. Экспозиция включает документы, собранные из российских и зарубежных архивов.
На выставке можно изучить сведения о деятельности Акинфия Демидова – главного промышленника Урала начала 18 века. Также в экспозиции представлены данные о разделе наследства между Прокофием, Григорием и Никитой Демидовыми. О каждом из них также в рамках проекта созданы экспозиции.
Известно, что сыновья Акинфия Демидова строили на Урале заводы, занимались научной деятельностью, меценатством и ростовщичеством, давая деньги в долг. При этом легендарный род Демидовых оставил о себе след не только в России, но и за рубежом. Братья промышленники имели обширные связи с европейскими учеными и предпринимателями. Свидетельства об этом предоставлены Национальным архивом Франции и Лондонским Линнеевским обществом.
Выставка продлится в Екатеринбурге до 13 ноября 2022 года.
Напомним, в Свердловской области прошел Демидовский фестиваль, на котором организаторы попытались создать творческую эстетику старого уральского завода.