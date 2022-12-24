Старое помянут

Эрнст Неизвестный, будучи студентом Суриковского института, получил заказ на оформление новой экспозиции в Музее Свердлова. В частности, он выполнил работу «Сталин знакомит Свердлова с Лениным». Её можно увидеть на выставке. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге представили экспозицию «Свердловск. Именной указатель». Она разместилась в кластере «Л52» – новое выставочное пространство площадью почти 600 квадратных метров открылось после ремонта на проспекте Ленина, 52. Посетителям предлагают совершить путешествие из послереволюционного Екатеринбурга 1919 года по главным вехам истории прошлого века. Совершил его и корреспондент «Облгазеты» Пётр КАБАНОВ.

Вспоминая Эренбурга

«Л52» (сокращение от Ленина, 52) – это проект Музея истории Екатеринбурга, совместно с городскими властями и крупными меценатами. Часть дома Госпромурала передали музею весной 2022 года. Памятник конструктивистской архитектуры, построенный в начале 30-х годов, внутри находился, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии. По идее того времени для организации бытового обслуживания в комплексе зданий предусматривались различные, как бы сейчас сказали, службы. В том числе, была внутри и поликлиника, и детский сад. Вот как раз аварийная площадка бывшего детского сада и больничного стационара подверглись ремонту. На него ушел почти год. Еще почти два месяца монтировали выставку со всем оборудованием.

Те, кто застал еще внутреннее «убранство» дома на Ленина, 52 до ремонта, всерьез рискует его не узнать. «Л52» превратилось в современное пространство, где расположилась большая выставка «Свердловск. Именной указатель».

Как писал в 1919 году Илья Эренбург в одном из стихотворений: «Наши внуки будут удивляться, перелистывая страницы учебника: «Четырнадцатый… семнадцатый… девятнадцатый… Как они жили!.. Бедные!.. Бедные!..». С 1919 года и начинается первая глава выставки. Хотя большинство историй про город (и легенды вокруг) уже знаешь, но, вспоминая Эренбурга, удивляться, действительно, приходится.

Структура выставки такова, что каждому периоду отведена отдельная комната. Довольно большой период времени – с 1919-го по 1991-й – создателям удалось уместить в 12 «остановок». Каждая из них рассказывает об отдельных датах, героях и явлениях прошлого века. Музейным кураторам надо отдать должное: им удалось уместить 70 лет в одну выставку, не нагрузив зрителя.

– Месяц монтажа – это лишь верхушка айсберга, – поясняет «ОГ» директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв. – На протяжении года подбирались экспонаты, фотоматериалы, подбирался даже язык, которым мы хотели бы рассказать о героях, представленных здесь. В этот период, признаюсь, у нас было множество споров, в том числе, довольно эмоциональных – о чем говорить, а о чем нет.

Стал Свердловск. Не стал Реваншбург

Начало с 1919-го не случайно – 15 июля того года в городе восстановилась советская власть. В августе 1919-го произошло довольно странное событие. Тело Леонида Вайнера – участника революционного движения на Урале, члена РСДРП, погибшего в 1918-м – выкопали из могилы у станции Кузино и торжественно захоронили на площади Коммунаров. Причем это было фотозадокументировано. Два черно-белых снимка, вызывающие весьма смешанные чувства, представлены на экспозиции, как и иные вещи, связанные с Вайнером. Из всего этого, как говорит куратор выставки Светлана Булатова, сделали целый спектакль. А в 1919 году революционеру посмертно сделали подарок – переименовали одну из центральных улиц, до сих пор носящую его имя.

Варианты памятника Свердлову. Фото: Алексей Кунилов

История про Вайнера вполне показательна. Подобных событий – приятных и не очень – известно очень много. Например, фигура Якова Свердлова. Человека для нашего региона важного. На выставке представлены газетные вырезки, где умы тех лет предлагали свои названия для Екатеринбурга, переименованного в 1924-м. Одно из них было, например, Реваншбург. Параллельно выбирали и проект памятника Свердлову, который до сих пор расположен на площади Парижской Коммуны. Различные варианты можно увидеть на выставке. Здесь же экспонируется посмертная маска революционера, умершего в 33 года.

Как на старой хронике – герои тех лет, лица и факты. Вот единственная в истории города глава – Анна Бычкова, которая с марта 1929-го до ноября 1930 года являлась председателем Свердловского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Именно при ней был пущен в городе первый трамвай. А также взрывались храмы, а кирпичи от них пускали на строительство новых домов. Рядом – рождение промышленного гиганта – Уралмашзавода. И фотография, на которой участники VIII Уральской областной партконференции 1927 года. Про многих из них найдена и приведена информация. Почти никто не пережил чистки 30-х…

Тридцатые, сороковые. Ворох событий, закрутивший Свердловск, завораживает и зрителя. Великая Отечественная война представлена малоизвестной, но примечательной историей, как пулеметчик Рузимат Усманов через письмо обратился к свердловскому сталевару Нурулле Базетову, предложив устроить некое соревнование: Усманов бьет фашистов на фронте, а Базетов дает стране сталь – кто чего сделает больше. Можно увидеть уникальную работу режиссера Владимира Ротенберга, который уже в 1960-х показывал Нурулле Базетову хронику тех лет и снимал его реакцию на кадры собственного металлургического подвига.

Тот самый снимок партийной верхушки конца 20-х годов. Фото: Алексей Кунилов

Получился алмаз

Пятидесятые. Известный архитектор, основоположник высшего архитектурного образования на Урале Константин Бабыкин выпускает свой первый курс в Уральском политехническом институте. Где-то в это же время в этих же стенах учится Борис Ельцин. Высокий, стройный молодой человек играет на снимках в волейбол, а в 1955 году получает диплом инженера по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Про Бориса Ельцина тут, понятно, отдельная «комната». Про будущего первого президента Российской Федерации, в числе прочего, рассказан тот факт, как он работал в Свердловском домостроительном комбинате (СДК). И именно тогда был установлен своеобразный рекорд: на улице Самолётной свердловский ДСК построил пятиэтажку… за пять дней.

На фото - архитектор Константин Бабыкин. Фото: Алексей Кунилов

Творит где-то Эрнст Неизвестный, вокруг которого сжимается кольцо цензуры. Комната, посвященная ему, выполнена в виде сужающегося туннеля, а в конце хоть и виден свет, но стены давят.

В это же время работал в Институте физики металлов ученый Сергей Вонсовский. Руководил лабораторией магнитной нейтронографии. Ему же с наилучшими пожеланиями прислали книгу «Теоретическая физика» Евгений Лифшиц и лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года Лев Ландау. На выставке это всё можно увидеть. Даже посмотреть на формулы, которые Вонсовский записал и забыл на много лет в одной из книг.

В последней, 12-й комнате, нет экспонатов. На белых стенах демонстрируется два видеофрагмента хроники. На одном из них ходят люди с транспарантами, а Борис Ельцин уже вещает с трибуны Верховного Совета РСФСР. Впереди было совсем другое время, о котором, вероятно, когда-то мы увидим подобную экспозицию.

– Про Бориса Николаевича Ельцина, кстати, была тоже дискуссия, – добавил Игорь Пушкарев. – Он человек многогранный. Мы решили рассказать о его новаторствах в сфере строительства. Но понимаем, что он задал разные тренды и в социальной, и в политической жизни. Как любой текст, так и выставка – ты берешь глыбу и отсекаешь от нее какие-то элементы. И тот ограненный, красивый фрагмент являешь обществу. Получился такой, простите за громкое слово, алмаз, у которого несколько граней. Каждая из них – биографии ключевых персоналий. Иногда это люди довольно известные, иногда – менее известные. Но и они оставляли след в истории нашего города.

Вход на выставку – с улицы Бажова, 124 А.