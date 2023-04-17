В Екатеринбурге открылась экспозиция о дипломатах, спасавших евреев в годы Второй мировой войны

Экспозиция рассказывает истории сотрудников дипломатической службы разных стран. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского начала работать выставка "Не по долгу службы, а по зову сердца: Дипломаты, удостоенные звания Праведников народов мира". Она подготовлена при участии Министерства иностранных дел Израиля, посольства Государства Израиль в России и мемориального комплекса истории холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме.

По видео-конференц-связи выставку открыл пресс-атташе посольства Государства Израиль в Российской Федерации Рами Теплицкий. В церемонии также приняли участие представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

По словам Людмилы Берг, дипломаты, сотрудники консульств и торговых миссий, которые спасали евреев, были антифашистами и представителями стран антигитлеровской коалиции. Политика расового превосходства привела к массовому уничтожению нацистами евреев и представителей других этнических групп.

"Наш священный долг — не только чтить память о миллионах безвинных жертв, но и делать максимум, чтобы избежать повторения подобных трагедий в будущем", — отметила замминистра международных и внешнеэкономических связей региона Людмила Берг.

Экспозиция рассказывает истории 36 сотрудников дипломатической службы разных стран, которые, рискуя своими жизнями, помогали евреям в годы холокоста. В экспозиции представлены архивные материалы МИД России по истории российско-израильских дипломатических отношений и экспонаты центра "Холокост".

Школьники и студенты Екатеринбурга смогут с 17 по 28 апреля бесплатно посетить выставку.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с главным раввином Екатеринбурга и Свердловской области.