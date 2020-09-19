Ночь музыки в Екатеринбурге посетили 170 тысяч человек

Глава региона выразил надежду на то, что в следующем году Ural Music Night пройдёт ещё масштабнее. Фото: скрин поста Евгения Куйвашева.

Гостями Ночи музыки в Екатеринбурге стали почти 170 тысяч человек. Ещё более 2 миллионов человек посмотрели онлайн-трансляции с площадок фестиваля.

Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона выразил надежду на то, что в следующем году Ural Music Night пройдёт ещё масштабнее.

Для сравнения добавим, что в прошлом году Уральская ночь музыки собрала по различным оценкам от 250 до 300 тысяч человек. Как рассказывала "Областная газета", на некоторых площадках тогда образовалась давка, не все музыканты успели закончить свои выступления.

В этом году обошлось без подобных эксцессов. Подробнее о том, как прошла Ночь музыки, читайте здесь.