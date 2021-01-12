В Екатеринбурге прошла церемония возложения цветов к памятнику Владимира Мулявина. Фото

Церемония приурочена к 80-летию музыкантаФото: Павел Ворожцов.

В день 80-летия народного артиста СССР, основателя ВИА "Песняры" музыканта Владимира Мулявина в Минске и Екатеринбурге прошли памятные мероприятия. На церемонии возложения цветов к памятнику артиста в уральской столице побывал фотокорреспондент "Областной газеты".

В акции приняли участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов, руководитель отделения Посольства Беларуси в Екатеринбурге Виталий Войтик. Чтобы почтить память артиста в Екатеринбург съехались почитатели творчества музыканта.

Фото: Павел Ворожцов

"Урал всегда славился драгоценными камнями и самородками. Есть самородки и среди людей. Один из них Владимир Георгиевич Мулявин родился именно здесь. Наши государства, Республика Беларусь и Российская Федерация чтят о нем память. Я очень признателен губернатору и правительству Свердловской области за этот проект и за поддержку двустороннего сотрудничества", - заявил Виталий Войтик.

Фото: Павел Ворожцов

"Творчество Владимира Мулявина хорошо понятно всем поколениям людей. Его личность, биография объединяют россиян и белорусов, а песни наполнены национальным колоритом и очень светлыми чувствами", - сказала в свою очередь Светлана Учайкина.

Фото: Павел Ворожцов

Памятники Владимиру Мулявину являются инициативой совместным проектом, объединившей Урал и Беларусь. В Екатеринбурге монумент музыканту установили в 2014 году, а в Минске - в 2017 году при участии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Аналогичное мероприятие прошло сегодня в Минске. В церемонии участвовали министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, дочь Владимира Мулявина Марина, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.