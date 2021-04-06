Екатеринбургский саксофонист Михаил Казаков стал победителем Andorra Sax Fest – 2021

19-летний екатеринбургский саксофонист Михаил Казаков. Фото: Пресс-служба Администрации Екатеринбурга

В Андорре завершился известный музыкальный фестиваль Andorra Sax Fest – 2021. Одним из триумфаторов мероприятия стал 19-летний екатеринбургский саксофонист Михаил Казаков. Отметим, что екатеринбуржец стал самым юным конкурсантом в своей категории. Всего в фестивале принимали участие 140 музыкантов из 15 стран.

Интересно, что в прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса, а в 2019-м Михаил Казаков уже был в числе финалистов конкурса. На Andorra Sax Fest – 2021 екатеринбуржцу удалось не только пробиться в финал, но и стать победителем фестиваля. При этом Казакова отметили и члены жюри, среди которых были французский классический саксофонист и президент Всемирной ассоциации саксофонистов Клод Делангль, бельгийский саксофонист, дирижёр и композитор Алан Крепен и россиянин, победитель самого престижного в мире конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса Никита Зимин, и зрители: Михаил вдобавок к победе в главной номинации получил ещё и приз зрительских симпатий.

Напомним, что ранее «Областная газета» уже писала про Михаила Казакова: в 2019-м екатеринбургский музыкант удостоился специального приза на «Саксофонной олимпиаде».