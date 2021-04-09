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Культура / Музыка
9 апреля 2021, 12:49

Организаторы UralMusicNight прокомментировали слухи о возможном выступлении на фестивале Моргенштерна

Фото: Instagram Алишера Моргенштерна

Фото: Instagram Алишера Моргенштерна

Организаторы UralMusicNight прокомментировали слухи о возможном выступлении известного рэпера Алишера Моргенштерна на фестивале в этом году.

- Мысли такие были, думали. Но в итоге решили отказаться от идеи приглашения Моргенштерна по ряду причин. Но хочу сказать, что мы ведём переговоры со Славой Марлоу, битмейкером Моргенштерна. Я думаю, что это будет интересно молодёжи, - сказал Евгений Горенбург.

Ранее организаторы назвали имена хедлайнеров фестиваля. На UralMusicNight в этом году выступят "Каста", "Агата Кристи" и "Наутилус Помпилиус".

Областная газета Свердловской области

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