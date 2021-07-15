На 50-м году жизни скончался солист "Хора Турецкого" Борис Горячев

У Бориса Горячева остались супруга и дочь. Фото: группа "Хора Турецкого" в соцсети "ВКонтакте".

В возрасте 49 лет от коронавируса скончался солист "Хора Турецкого" Борис Горячев. Соболезнования выразили такие артисты как Дмитрий Маликов, Денис Клявер, Лолита Милявская, Игорь Николаев и Максим Галкин.

О смерти певца сообщили на официальных страницах "Хора Турецкого" в соцсетях.

"Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет…3 недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы … И ковид оказался сильнее", - говорится в сообщении на странице ансамбля в Instagram.

Члены "Хора Турецкого" выразили соболезнования родным Бориса Горячева. К соболезнованиям присоединились известные артисты, которые оставили комментарии под постом в Instagram.

Коллеги Бориса Горячева называют его позитивным и жизнерадостным человеком. По их словам, даже когда артист был госпитализирован с коронавирусом, он писал друзьям смс со словами "Всё будет хорошо".

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. В 2003 году он стал членом "Хора Турецкого". У него остались супруга и дочь.

Репертуар музыкального коллектива состоит из нескольких сотен композиций. "Хор Турецкого" исполняет произведения на 10 языках, часть из которых - а капелла.

Добавим, что сегодня скончался другой известный российский музыкант Пётр Мамонов. Подробнее читайте здесь.