Патриарх Кирилл поздравил Вячеслава Бутусова с юбилеем и наградил его орденом Серафима Саровского

Патриарх отметил участие артиста в благотворительных и общественных проектах, включая те, что реализуются под эгидой Русской Православной Церкви. Фото: Александр Исаков

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил заслуженного артиста РФ, вокалиста и лидера групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" Вячеслава Бутусова с 60-летием. Также он наградил его орденом преподобного Серафима Саровского III степени.

Патриарх Кирилл отметил, что имя Бутусова широко известно не только в России, но и за её пределами.

"В своем творчестве Вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия", - передаёт поздравительные слова пресс-служба РПЦ.

Также Патриарх отметил участие артиста в благотворительных и общественных проектах, включая те, что реализуются под эгидой Русской православной церкви.

Досье «ОГ» Вячеслав БУТУСОВ. Родился 15 октября 1961 года в посёлке Бугач Красноярского края. В Свердловске окончил среднюю и художественную школы, архитектурный институт. В 1982 году появляется музыкальная группа, позднее получившая название «Наутилус Помпилиус». С 1991 года живёт в Санкт-Петербурге. После распада «НП» создал ещё несколько групп, выпускает сольные альбомы, записывает музыку к фильмам. Награды: премия Ленинского комсомола (1989), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), премия «Золотой граммофон» (2004), звание «Заслуженный артист Российской Федерации» (2019).

Кстати, "Областная газета" опубликовала материал под названием "Вячеслав Бутусов – лидер-одиночка, ставший символом времени", посвящённый юбилею известного рок-музыканта.