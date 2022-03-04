Свердловская филармония пока не получала уведомления от бюро Zaha Hadid Architects о приостановке работы над проектом

Проект нового зала от бюро Zaha Hadid Architects. Фото: Павел Ворожцов

Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, разработавшее проект нового зала Свердловской государственной академической филармонии, объявило о прекращении работы над российскими проектами.

Как сообщает интернет-журнал «Dezeen», архитектурное бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects), а также бюро David Chipperfield Architectsприостановили работу над своими проектами в стране в связи с конфликтом, который начался 24 февраля.

– Сегодня в ряде СМИ прошла информация, что проектное бюро Zaha Hadid Architects остановило работу над российскими проектами. Свердловская филармония официального уведомления об этом ни от кого не получала. Но если это правда, мы сожалеем о принятом руководством компании решении. Делать какие-либо выводы преждевременно, надо посмотреть, как будет складываться ситуация далее. Мы надеемся, что решение руководства компании о заморозке российских проектов не окончательное, – прокомментировали «Облгазете» ситуацию в Свердловской филармонии.

Также в Филармонии высказались о сотрудничестве с иностранными артистами.

- Госдепартамент США и Правительства Европейских стран в настоятельном порядке рекомендовали своим гражданам в кратчайшие сроки покинуть Россию и прекратить отношения с российскими организациями. В связи с этим многие иностранные артисты отменили запланированные выступления, а те, кто уже приехал в Россию и начал гастрольные туры - в срочном порядке собрали вещи и уехали из страны. Свердловская филармония прикладывает максимум усилий, чтобы найти зарубежным музыкантам достойную замену и сохранить качество концертных программ для своих слушателей, - рассказали в Свердловской филармонии.

Концепцию нового филармонического зала представили в Екатеринбурге в сентябре 2018 года. Проект разработало архитектурное бюро Захи Хадид. Его основатель, британка арабского происхождения Заха Мохаммад Хадид стала первой женщиной, получившей Притцкеровскую премию (аналог Нобелевской премии среди архитекторов). Среди наиболее известных её работ – Центр Гейдара Алиева в Баку и Центр водных видов спорта в Лондоне, построенный к Олимпиаде 2012 года, Национальный музей искусств XXI века в Риме, большой художественный музей Мичиганского университета в США, Оперный театр в Гуанчжоу. После кончины архитектора в 2016 году бюро возглавил её ученик Патрик Шумахер. У Архитектурного бюро Захи Хадид почти 1 000 проектов в 44 странах мира.

Планировалось, что новый зал будет примыкать к уже существующему зданию филармонии, образуя единое пространство. По проекту он должен вмещать 2 000 зрителей: это два зала на 1 700 и 300 мест. В новом здании предусмотрены большой холл, лаунж-зона, магазин, подземная парковка. Большой зал спроектирован в круговой манере – зрители будут практически сидеть вокруг оркестра. За сценой второго зала будет расположена стеклянная стена, обращённая в сторону сада Вайнера.