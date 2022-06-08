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Культура / Музыка
8 июня 2022, 19:59

В Екатеринбурге открылся фестиваль "Денис Мацуев представляет…"

Денис Мацуев

Денис Мацуев. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской филармонии пианист Денис Мацуев открыл VII фестиваль "Денис Мацуев представляет…". Он даст в столице Урала три концерта.

Сегодня, 8 июня, народный артист РФ выступил с Уральским молодежным симфоническим оркестром и талантливыми юными музыкантами, среди которых победители конкурсов. Денис Мацуев, в частности, впервые сыграл в Екатеринбурге концерт № 2 для фортепиано с оркестром Брамса.

– Семь лет так стремительно пронеслись, – отметил Денис Мацуев. – Вот уже седьмой фестиваль. Я по-хорошему привык приезжать в свой любимый Екатеринбург в июне с этим проектом. Встречаться со своей любимой публикой. Коллектив Филармонии – это очень близкие мне люди по духу. Это мои друзья и соратники. Эти три сумасшедшие дня в июне в моей гастрольной карте стоят всегда. А первый день – мой любимый. Мы вручаем пять стипендий фонда "Новые имена".

Благотворительный фонд "Новые имена" им. И.Н. Вороновой создан в 1989 году при содействии Российского фонда культуры и Международной Ассоциации фондов мира для поиска и поддержки молодых дарований в области культуры и искусства. За это время его поддержку получили около 20 тыс. человек. С 2008 года президентом Фонда является Денис Мацуев.

Также у Фонда проходит творческая школа. Впервые летняя творческая школа "Новые имена" была организована в 1992 году в литовском городе Паланга, на следующий год переехала в Суздаль. Ее участниками становятся юные музыканты, вокалисты, художники, поэты и танцоры от 8 до 18 лет, которых выбирают по рекомендациям музыкальных школ, а также по результатам конкурсов и фестивалей.

В Екатеринбурге Денис Мацуев даст еще два концерта: 9 июня пианист сильно представит сочинения Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова, Эдварда Грига.

В заключительный день, 10 июня, Денис Мацуев предстанет в своем "втором" амплуа – как джазмен. Свое участие в джазовых концертах пианист называет "авторским приношением великому виду искусства".

Областная газета Свердловской области

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