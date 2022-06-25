Екатеринбург под "Алыми парусами" и гармония классики и джаза у Оперного. Фото

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге проходит масштабный музыкальный марафон Ural Music Night. На площадке у "Урал Опера Балета" традиционно выступили солисты театра, а рядом, в сквере расположилась главная джазовая сцена. В центре столицы Среднего Урала - на площади 1905 года пермский Театр-Театр представилмузыкальный спектакль «Алые паруса».

В канун выпускных одной из самых актуальных сцен нынешней Ночи музыки оказалась площади 1905 года, где коллектив пермского Театра-Театра сыграл спектакль "Алые паруса".

Интересно, что изначально на этой площадке должна была прозвучать рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» в исполнении труппы пермского Театра-Театра. Однако, по техническим причинам от этого произведения пришлось отказаться. В качестве замены остановились как раз на «Алых парусах» этого же коллектива. Режиссер постановки — лауреат «Золотой маска» Борис Мильграм.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Театр "Урал Опера Балет" - постоянный участник фестиваля "Уральская ночь музыки". Любители классики прекрасно знают, что солисты в назначенное время выйдут на балкончик театра, чтобы исполнить любимые всеми произведения. Не нарушилась традиция и в этом году: артисты поддержали "Ночь" уже в шестой раз. В программе «Арии с балкона» исполнители представили оперные шедевры различных эпох - с XVII по XXI века. Правда, из-за ремонта фасада самого театра площадку перенесли на площадь перед зданием УрФУ (бывшего УрГУ). Но атмосферы это не испортило.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

После классики у меломанов была возможность практически на этой же площадке послушать еще и джаз. Так, в сквере за зданием Оперного театра разместилась одна из джазовых площадок фестиваля Ural Music Night. Сегодняшней ночью там звучали джаз, фанк, соул, регги и другие направления. Хедлайнером площадки стала группа "Запрещенные барабанщики", также на этой сцене выступили NUGGERS, MIGHTY BOLO, "Забытый талисман" и другие команды.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева