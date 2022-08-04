Александр Павлов: «Я не большой энтузиаст того, что очень сильно отличается от реальности»

Рисунок: Максим СМАГИН

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Александр ПАВЛОВ, заслуженный деятель искусств России, полковник, художественный руководитель и дирижер единственного в стране танцующего оркестра «Уралбэнд».

4 августа – 2 октября. Выставка «Великий переход»

– Я много посещал музеев с авангардом, а также с искусством импрессионистов. Признаюсь, что моя жена поклонница таких художников. А я всегда говорю так: если у тебя нет желания идти на такое мероприятие – хорошо чтобы нашелся человек, который смог бы тебя сподвигнуть. Потому что мы порой находим совершенно неожиданное в том, к чему никак не привыкли. Если случится шанс попасть на подобное мероприятие, нужно обязательно идти. Признаюсь, что изобразительное искусство не самый мой любимый вид творчества, но отношусь к нему с большим пониманием. Правда, думаю, человек, который мало изучает подобные вопросы не сможет составить полное представление о глубине и мастерстве художников. Поэтому, считаю, надо изучить тему, прежде чем идти на подобные выставки. Я, к сожалению, не являюсь таким специалистом.

В экспозицию Екатеринбургского музея изобразительных искусств войдет 63 произведения русского авангарда. Будут представлены как всемирно известные художники, так и малоизвестные авторы, чьи работы попали в музей в 1920 году из Государственного музейного фонда. Адрес: Центр «Эрмитаж – Урал» (ул. Вайнера, 11)

5 августа, 19.00. Фортепианный вечер: музыка Аргентины

– Очень оригинальное место для фортепианного вечера! Я большой поклонник аргентинского танго, хотя и не танцую его профессионально. У меня есть мечта съездить в Латинскую Америку, побывать на карнавале и станцевать там танго. С большим удовольствием сходил бы на подобное мероприятие, тем более в фортепианном исполнении. Если при этом можно еще и потанцевать – это вдвойне интересно. Я люблю это дело (смеется).

Со сцены прозвучат самые колоритные композиции аргентинских композиторов – Астора Пьяццоллы, Гуаставино и Хинастеры. За инструментом – солист Свердловской филармонии, пианист-виртуоз Владислав Чепинога. Адрес: Клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

С 4 августа. В прокате фильм «Убойный монтаж»

– Боюсь показаться консервативным, но на такое в кино не хочу. Как и на американское фэнтези и фантастику. Такое, возможно, детям понравится, но не понимаю, что мне это может дать. Если фильм для того, чтобы пощекотать нервы, то тоже такое не понимаю. В реальной жизни намного больше способов это сделать. Да и я не большой энтузиаст того, что очень сильно отличается от реальности. Поэтому фильмы ужасов, фильмы про вампиров, фильмы «Марвел» меня совершенно не интересуют.

Начинающий режиссер и не особо профессиональная съемочная группа подписываются на экспериментальный хоррор. Во время съемок все идет наперекосяк и в итоге на самих киношников внезапно нападают настоящие «живые мертвецы». Адрес: В кинотеатрах города и области

6 августа, 17.00. «Урал» – «Спартак»

– На матч со «Спартаком» у меня уже есть билет. Я не просто слежу за «Уралом», я фанат клуба! У меня уже долгое время абонементы и на «Урал», и на «Автомобилист», фанатом которого тоже являюсь. Я хожу почти на все матчи «Автомобилиста» и «Урала», но редко выезжаю на гостевые игры. Почему-то в российском футболе, в отличие от хоккея, график выездных матчей планируют за такой короткий срок, что не успеваю вписать в свой плотный график.

Четвертый тур Российской футбольной премьер-лиги: екатеринбургский «Урал» принимает московский «Спартак». Адрес: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5)

7 августа, 12.00. Goloka Fest

– С удовольствием! Мой коллега, второй дирижер нашего оркестра Алексей Захаров – йог и очень увлекается индийской культурой. Вообще мне кажется, что нам больше надо интересоваться культурой наших друзей. Это очень помогает развитию человека, начинаешь понимать чужие устои, традиции. В силу своей занятости я порой не могу сходить на подобные мероприятия, но, когда появляется возможность – мне это доставляет огромное удовольствие.

Фестиваль индийской культуры. В программе выступления музыкальных и танцевальных коллективов, тренинг по раскрытию природного голоса, восточный базар, мастер-класс по йоге и многое другое. Адрес: СК «Уктус» (ул. Зимняя, 27)

СВОЙ ВЫБОР

Я всех призываю пойти на футбол. Легко поддерживать своих близких, когда все хорошо. Но со своими нужно быть в любой ситуации. И в горе, и в радости. «Урал» проиграл три матча, но все еще впереди. Мы проявим уральский характер и выйдем из сложной ситуации. Настанет и на нашей улице праздник. Кстати, я вот много езжу по стране и вижу, какие футбольные стадионы есть. У нас прекрасная арена. Она в центре в города! Таких стадионов по пальцам одной руки можно посчитать. А затем, с 18 по 20 августа, возобновится фестиваль духовых оркестров, которого не было уже три года. Будут выступления в парке Маяковского, затем в цирке и на Октябрьской площади. Приедут коллективы из Белоруссии, из российских городов. Всех приглашаю, будет очень здорово.

Опубликовано в №138 от 04.08.2022